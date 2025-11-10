Τουλάχιστον 27 κρατούμενοι εντοπίστηκαν νεκροί από ασφυξία το απόγευμα της Κυριακής (9/11) στις φυλακές της πόλης Μασάλα, στην επαρχία Ελ Όρο του Εκουαδόρ, λίγες ώρες μετά την ένοπλη εξέγερση που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 4 ακόμη κρατουμένων και τον τραυματισμό δεκάδων.

Το πρωινό περιστατικό ξέσπασε γύρω στις 3 π.μ. (08:00 GMT) στη φυλακή της Μασάλα, στη νοτιοδυτική πόλη του Εκουαδόρ. Κάτοικοι της περιοχής άκουσαν πυροβολισμούς, εκρήξεις και κραυγές για βοήθεια από το εσωτερικό του σωφρονιστικού ιδρύματος.

Σε ανακοίνωσή τους, οι σωφρονιστικές αρχές ανέφεραν ότι ο θάνατος των 27 κρατούμενων «προήλθε από ασφυξία δια απαγχονισμού». Οι αρχές πρόσθεσαν ότι εξακολουθούν να «διερευνούν πλήρως τα γεγονότα» και πως ιατροδικαστές βρίσκονται ήδη επί τόπου για να επαληθεύσουν τις πληροφορίες.

Prison riots in Ecuador’s Machala leave at least 31 inmates dead, dozens injured amid explosions and gunfire pic.twitter.com/zNQnr1noZL November 10, 2025

Η αιματηρή αυτή ημέρα στη φυλακή της Μασάλα αποτελεί το πιο πρόσφατο επεισόδιο στη συνεχιζόμενη κρίση των φυλακών στο Εκουαδόρ.

Οι φυλακές της χώρας έχουν μετατραπεί σε κέντρα επιχειρήσεων αντίπαλων συμμοριών διακίνησης ναρκωτικών, με πάνω από 500 κρατούμενους να έχουν σκοτωθεί τα τελευταία χρόνια σε συγκρούσεις για τον έλεγχο του παράνομου εμπορίου.

➡️ https://t.co/cqAeNgWKh6 pic.twitter.com/QDbyoIUBIn — FRANCE 24 (@FRANCE24) November 10, 2025

Η σωφρονιστική αρχή SNAI του Εκουαδόρ ανακοίνωσε ότι τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των πρωινών επεισοδίων, ενώ 33 κρατούμενοι και ένας αστυνομικός τραυματίστηκαν. Ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας εισήλθαν αμέσως στη φυλακή και ανέκτησαν τον έλεγχο, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Δεν διευκρινίστηκαν τα στοιχεία των νεκρών, ούτε επιβεβαιώθηκε αν το περιστατικό συνδέεται με άλλη περίπτωση συγκρούσεων μεταξύ συμμοριών.

Η βία φέρεται να σχετίζεται με τα σχέδια μεταφοράς ορισμένων κρατουμένων σε μια νέα φυλακή υψίστης ασφαλείας που κατασκευάστηκε από την κυβέρνηση του προέδρου Ντανιέλ Νομπόα σε άλλη επαρχία και αναμένεται να εγκαινιαστεί μέσα στον μήνα.

Στο τέλος Σεπτεμβρίου, μια ακόμη ένοπλη σύγκρουση στη φυλακή της Μασάλα είχε αφήσει πίσω της 13 νεκρούς κρατούμενους και έναν σωφρονιστικό υπάλληλο.

(Με πληροφορίες από France24)