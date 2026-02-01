Ένα σοκαριστικό περιστατικό ένοπλης βίας με χαρακτηριστικά εκτέλεσης σημειώθηκε στον Ισημερινό, σύμφωνα με την DailyMail.

Σε γήπεδο ποδοσφαίρου, μέσα σε πολυτελές συγκρότημα γκολφ στην περιοχή Ίσλα Μοκολί, ομάδα εκτελεστών μεταμφιεσμένων σε αστυνομικούς εισέβαλε αιφνιδιαστικά και δολοφόνησε 3 άτομα που φέρονται να ανήκαν σε αντίπαλες εγκληματικές οργανώσεις.

Advertisement

Advertisement

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο και εκτυλίχθηκε στις 7 Ιανουαρίου περίπου στις 21:30 το βράδυ. Στο υλικό φαίνονται 9 άνδρες να παίζουν ποδόσφαιρο, όταν 5 ένοπλοι, φορώντας στολές που παρέπεμπαν σε αστυνομικούς, μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο.

Assassins disguised as police officers storm football pitch in Ecuador before executing three gang rivals https://t.co/3aqlTcikDe January 23, 2026

Οι παίκτες αντιλαμβάνονται αμέσως τον κίνδυνο και πέφτουν στο έδαφος, προσπαθώντας να προστατευθούν. Οι δράστες, χρησιμοποιώντας ισχυρούς φακούς, ελέγχουν έναν προς έναν τους παρευρισκόμενους, μέχρι που εντοπίζουν τον βασικό τους στόχο.

Ο άνδρας, ντυμένος στα μαύρα, δέχεται βίαια χτυπήματα ενώ βρίσκεται πεσμένος στο γρασίδι και στη συνέχεια εκτελείται εξ επαφής μπροστά στους υπόλοιπους. Οι ένοπλοι αποχωρούν άμεσα, ενώ οι παίκτες διαλύονται πανικόβλητοι. Αν και η επίθεση διήρκεσε μόλις λίγα λεπτά, αργότερα εντοπίστηκαν ακόμη δύο νεκροί στον γύρω χώρο.

Latest from The WoNT New Magazine

HQ Manchester Newsroom

[email protected]

FOOTBALL ATTACK

Horror moment killers dressed as cops storm football match before opening fire and killing three !



The faux policemen infiltrated the complex, tied up security guards, and carried out a… pic.twitter.com/2TgndRXE1i — HSNB Heulos Satellite News Broadcasting Limited (@HeulosTV) January 23, 2026

Σύμφωνα με δημοσιεύματα της εφημερίδας El Universo, πριν από την εισβολή στο γήπεδο οι δράστες είχαν εξουδετερώσει τους φρουρούς ασφαλείας του συγκροτήματος, τους είχαν δέσει και τους είχαν αφαιρέσει τα όπλα.

Advertisement

Ένα από τα θύματα ταυτοποιήθηκε ως ο 40χρονος Στάλιν Ρολάντο Ολιβέρο Βάργκας, γνωστός ως «Μαρίνο», φερόμενος ηγέτης της εγκληματικής ομάδας «Λος Λαγάρτος», με βεβαρημένο ποινικό παρελθόν. Και τα άλλα δύο θύματα ήταν γνωστά στις Αρχές.

Killers disguised as cops stormed soccer game to gun down 3 rival gang members: officials https://t.co/INtViXcwDm pic.twitter.com/vdu3IRKolU — New York Post (@nypost) January 21, 2026

Ο υπουργός Εσωτερικών του Ισημερινού χαρακτήρισε την επίθεση στοχευμένη, ενώ οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για εσωτερικό ξεκαθάρισμα λογαριασμών, καθώς υπάρχουν πληροφορίες ότι ο Βάργκας είχε έρθει σε επαφή με αντίπαλη οργάνωση, κάτι που θεωρήθηκε προδοσία.

Advertisement

Ο Ισημερινός έχει μετατραπεί από μία από τις ασφαλέστερες χώρες της Νότιας Αμερικής σε μία από τις πιο βίαιες, μέσα σε διάστημα μικρότερο της δεκαετίας, καθώς εξελίχθηκε σε κομβικό σημείο διακίνησης ναρκωτικών προς την Ευρώπη.

Ο αυξανόμενος ρόλος της χώρας στο διεθνές εμπόριο ναρκωτικών, ο ανταγωνισμός μεταξύ εγκληματικών οργανώσεων, αλλά και τα αιματηρά επεισόδια στις φυλακές, συχνά με τη συμμετοχή αντίπαλων συμμοριών, έχουν συνδεθεί άμεσα με την εκρηκτική αύξηση της βίας.

(Με πληροφορίες από dailymail.co.uk)

Advertisement