Άνδρας οπλισμένος με σφυρί τραυμάτισε πέντε ανθρώπους στο Τόκιο της Ιαπωνίας, προτού ψεκάσει τρεις αστυνομικούς με άγνωστη ουσία και τραπεί σε φυγή, μεταδίδουν ιαπωνικά ΜΜΕ.

Ο ύποπτος, που πιστεύεται πως είναι 44 ετών, επιτέθηκε χθες Τετάρτη σε δυο εφήβους, κατά δημοσιογραφικές πληροφορίες επειδή μίλαγαν δυνατά, κοντά στο σπίτι του, στον δήμο Φούσα, προάστιο της πρωτεύουσας της Ιαπωνίας.

Advertisement

Advertisement

Το πρώτο θύμα, έφηβος μαθητής, υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο πρόσωπο. Το δεύτερο, συμμαθητής του, τραυματίστηκε -ελαφρά- στον ώμο, μετέδωσαν το τηλεοπτικό δίκτυο NHK και το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo.

Tokyo hammer attack: Suspect at large after hitting students, spraying police



A man is at large in Tokyo's Fussa area after allegedly attacking two students with a hammer and spraying an unknown substance at three police officers on 29 April. Suspect wa…… pic.twitter.com/b5mzH28A9q April 29, 2026

Αστυνομικοί έσπευσαν επιτόπου, όπου ο ύποπτος ψέκασε τρεις τους με άγνωστη ουσία προτού διαφύγει, σύμφωνα με το Kyodo.

Η μητροπολιτική αστυνομία της πρωτεύουσας της Ιαπωνίας περιορίστηκε να πει πως δεν έχει να κάνει κανένα σχόλιο για την υπόθεση όταν επικοινώνησε μαζί της το Γαλλικό Πρακτορείο.

🇯🇵 In Japan, a man with a hammer and a gas canister attacked passers-by, and then the police who arrived at the scene of the incident, TBS reports.



Seven victims are reported, the attacker barricaded himself in a house, negotiations are underway with him.



— RusWar (@ruswar) April 29, 2026

Τα βίαια εγκλήματα θεωρούνται γενικά σπάνια στην Ιαπωνία, χώρα που καταγράφει έναν από τους χαμηλότερους δείκτες ανθρωποκτονιών σε διεθνές επίπεδο κι εφαρμόζει νομοθεσία για την οπλοκατοχή και την οπλοφορία που συγκαταλέγεται στις πιο αυστηρές παγκοσμίως.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)