Μια αμυντική χειροβομβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε χθες κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού κήπου στη Νέα Φιγαλεία του Νομού Ηλείας, μέσα στον οικισμό, προκαλώντας αναστάτωση στους παρευρισκόμενους.

Πηγή: Ηλεία live

Οι εργασίες σταμάτησαν άμεσα και στο σημείο κλήθηκαν οι αρχές, οι οποίες προχώρησαν σε αποκλεισμό της περιοχής για λόγους ασφαλείας. Κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών του Ελληνικού Στρατού, σε συνεργασία με την Αστυνομία, θα πραγματοποιήσει ελεγχόμενη έκρηξη και ασφαλή καταστροφή του πολεμικού υλικού.

Στο σημείο βρίσκονται και εθελοντές της Νέας Φιγαλείας, οι οποίοι βοηθούν στη λήψη μέτρων ασφαλείας, ενώ οι κάτοικοι της περιοχής παρακολουθούν με ανησυχία τις εξελίξεις.

