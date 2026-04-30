Δεν έχουν τέλος τα σοβαρά τροχαία δυστυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια, με ένα ακόμη τραγικό περιστατικό να σημειώνεται στην Ηλεία την Τετάρτη 29 Απριλίου, όπου ένας 13χρονος έχασε τη ζωή του.

Ο ανήλικος κινούνταν με πατίνι από την περιοχή του Προφήτη Ηλία προς το κέντρο του χωριού, όταν, επιχειρώντας να αποφύγει σταθμευμένο όχημα, εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε μετωπικά με διερχόμενο ΙΧ αυτοκίνητο.

Advertisement

Advertisement

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα ο 13χρονος να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι και το σώμα. Στο σημείο έφτασε άμεσα το ΕΚΑΒ από τα Κρέστενα, όμως οι προσπάθειες ανάνηψης δεν είχαν αποτέλεσμα.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία, ενώ επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας και της ρύθμισης της κυκλοφορίας ηλεκτρικών πατινιών, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιούνται από ανήλικους ακόμη και σε πολυσύχναστους δρόμους.