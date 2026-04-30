Ενώπιον ανακριτή αναμένεται να βρεθεί και σήμερα (30/04) ο 89χρονος που συνελήφθη μετά τους πυροβολισμούς στα γραφεία του ΕΦΚΑ και στο Πρωτοδικείο Αθηνών, τραυματίζοντας 5 άτομα.

Ο 89χρονος περιέγραψε αναλυτικά, βήμα προς βήμα, τις κινήσεις του τόσο στον ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό όσο και στο Πρωτοδικείο της οδού Λουκάρεως, καθώς και τη στιγμή των πυροβολισμών. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι σκόπευε να φτάσει μέχρι το Στρασβούργο, με στόχο να επιτεθεί και σε υπαλλήλους του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Σύμφωνα με τον συνήγορο υπεράσπισης του υπερήλικα κατηγορουμένου, Β.Νουλέζα, ο εντολέας του επιθυμεί να ζητήσει δημόσια συγγνώμη από τους τον υπάλληλο του ΕΦΚΑ και τους τέσσερις δικαστικούς υπαλλήλους, οι οποίοι επλήγησαν από τα σκάγια του και υποστηρίζει πως είχε φτάσει στο ακρότατο σημείο απελπισίας και απόγνωσης, δεν ήθελε να τραυματίσει κάποιον και γι’ αυτό το λόγο πυροβολούσε στο έδαφος.

Μετά τη σύλληψή του και τη μεταφορά του στη ΓΑΔΑ, φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς πως ενήργησε ως αντίδραση στη μειωμένη σύνταξη που λάμβανε, ισχυριζόμενος ότι το ΙΚΑ είχε παραποιήσει τα ένσημά του.

«Σκέφτηκα, κάποια στιγμή μήπως πάω και στη Γαλλία επειδή είχα κάνει προσφυγή και δεν με δικαίωσε το δικαστήριο να πυροβολήσω και εκεί στον αέρα μέσα στο ελληνικό τμήμα για να κάνω σαματά», φέρεται να είπε.

«Πρόβες» πριν την τελική επίθεση

Σε ό,τι αφορά τις επιθέσεις σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο, ισχυρίστηκε ότι είχε προετοιμαστεί εκ των προτέρων, κάνοντας ακόμη και «πρόβες» για τους πυροβολισμούς, τους οποίους σχεδίαζε εδώ και τουλάχιστον έξι μήνες.

«Είχα σχεδιάσει πριν από τα Χριστούγεννα να πάω στο ΙΚΑ, στο Εφετείο και στο Στρασβούργο να πυροβολήσω, χωρίς όμως να θέλω να σκοτώσω κάποιον. Ήθελα να το κάνω χειμώνα, για να μπορώ να φοράω την καπαρντίνα και να κρύβω την καραμπίνα, επειδή όμως συνεχώς είχα δουλειές και πέρναγε ο καιρός και το ανέβαλλα και σε λίγες ημέρες θα έμπαινε Μάιος και θα άρχιζε να κάνει ζέστη και δεν θα μπορούσα να φοράω καπαρντίνα αποφάσισα να πάω σήμερα», είπε.

Από την κατάθεσή του προκύπτει ότι ο 89χρονος είχε επισκεφθεί το Εφετείο τουλάχιστον δύο φορές, διαπιστώνοντας πως δεν υπήρχε παρουσία φυλάκων.

«Βγαίνοντας από τον ΕΦΚΑ, έψαξα το ταξί που με πήγε, αλλά δεν τον βρήκα και πήρα άλλο ταξί. Πήγα στο Εφετείο και έκανα το ίδιο. Κι εκεί δεν ήθελα να σκοτώσω και πυροβόλησα στα πόδια. Αν ήθελα να τους σκοτώσω, θα μπορούσα να το κάνω εύκολα. Μπήκα στο Εφετείο από εκεί που μπαίνουν οι πολλοί. Την προηγούμενη εβδομάδα είχα πάει δυο-τρεις φορές και είδα ότι δεν υπήρχαν φύλακες, διάλεξα το ευκολότερο γραφείο, που ήταν ευθεία μπροστά. Μπήκα, τους πυροβόλησα 3 φορές, άφησα το όπλο στον πάγκο από έξω, γιατί δεν το χρειαζόμουν πια κι έφυγα».

Βαρύ κατηγορητήριο

Ο 89χρονος βρίσκεται αντιμέτωπος με βαρύ κατηγορητήριο, καθώς ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για τρία κακουργήματα και έξι πλημμελήματα, με σοβαρότερη κατηγορία την απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή σε βάρος πέντε υπαλλήλων, για την οποία προβλέπεται ακόμη και προφυλάκιση.

Στις κακουργηματικές πράξεις περιλαμβάνονται επίσης η διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας εντός δικαστικού καταστήματος και η διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας με πυροβόλο όπλο.

Παράλληλα, του αποδίδονται πλημμελήματα όπως η οπλοχρησία κατ’ εξακολούθηση, η παράνομη οπλοφορία όπλου για θήρα, η κατοχή πυρομαχικών και φυσιγγίων, η κατοχή όπλων όπως μαχαίρια και ρέπλικα, η διατάραξη της λειτουργίας υπηρεσίας κατ’ εξακολούθηση και η απειλή διάπραξης εγκλημάτων, με πολλά από τα αδικήματα να φέρονται ότι τελέστηκαν κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή.

Τι ισχύει για τους υπερήλικες κατηγορούμενους

Η νομοθεσία προβλέπει ηπιότερη ποινική μεταχείριση για τους καταδικασθέντες που έχουν συμπληρώσει το 70ό έτος της ηλικίας τους, Σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ποινικού Κώδικα «όποιος καταδικάστηκε σε πρόσκαιρη στερητική της ελευθερίας ποινή και έχει υπερβεί το 70ος της ηλικίας εκτίει την ποινή ή το υπόλοιπο της ποινής στην κατοικία του, εκτός αν το δικαστήριο, με ειδική αιτιολογία, κρίνει ότι η έκτιση της ποινής σε κατάστημα κράτησης είναι απολύτως αναγκαία για να αποτραπεί από την τέλεση άλλων αντίστοιχης βαρύτητας εγκλημάτων».

Στην πράξη, για κατηγορούμενους άνω των 70 ετών ισχύει ότι, εφόσον καταδικαστούν μετά τη δίκη, συνήθως εκτίουν την ποινή τους σε κατ’ οίκον περιορισμό και όχι στη φυλακή. Ωστόσο, αν το δικαστήριο κρίνει ότι υπάρχει κίνδυνος να διαπράξουν νέα σοβαρά αδικήματα, μπορεί να διατάξει την κράτησή τους σε σωφρονιστικό κατάστημα.

Διαφορετική είναι η κατάσταση στο στάδιο της ανάκρισης, όπου δεν λαμβάνεται υπόψη η ηλικία ως κριτήριο εξαίρεσης. Έτσι, ανακριτής και εισαγγελέας μπορούν να αποφασίσουν ακόμη και την προφυλάκιση ενός υπερήλικα, αν τον θεωρούν επικίνδυνο ή ύποπτο φυγής, αν και έχουν τη δυνατότητα επιβολής ηπιότερων μέτρων. Στην περίπτωση του 89χρονου εξετάζεται και το ενδεχόμενο νοσηλείας, χωρίς να έχει κατατεθεί σχετικό αίτημα από την υπεράσπισή του.

Είχε ετοιμαστεί για το εξωτερικό

Στις αποσκευές του βρέθηκαν ρούχα, προσωπικά είδη και έγγραφα, αλλά και πέντε φάκελοι που περιείχαν συνολικά 1.500 ευρώ και 4.000 δολάρια ΗΠΑ δείχνοντας ότι είχε προετοιμαστεί για ταξίδι στο εξωτερικό. Πάνω του εντοπίστηκαν όπλο και φυσίγγια, ενώ στο σπίτι του βρέθηκαν επιπλέον αντικείμενα. Κοντά στο Πρωτοδικείο βρέθηκαν επίσης φυσίγγια που φέρεται να είχε απορρίψει μετά την επίθεση.

Εκτός από το περίστροφο με τα έξι φυσίγγια που βρέθηκε πάνω του μετά τη σύλληψή του, οι αστυνομικοί εντόπισαν στις τσέπες του οκτώ ακόμη φυσίγγια για περίστροφο και ένα φυσίγγιο κυνηγετικού όπλου, καθώς και 300 ευρώ.

Η ζωή στο εξωτερικό και οι συντάξεις

Ο 89χρονος εργάστηκε 40 χρόνια στο Σικάγο και 8 στο Βερολίνο, με αποτέλεσμα σήμερα να παίρνει σύνταξη σχεδόν 3.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, από τις ΗΠΑ λάμβανε σύνταξη 2.400 ευρώ και από τη Γερμανία επιπλέον 100.

Από τον ΟΓΑ έπαιρνε σύνταξη 60 ευρώ, ισχυριζόμενος πως δικαιούται μεγαλύτερη καθώς το ΙΚΑ του αλλοίωσε τα ένσημα.

Από την ημέρα που κατέθεσε ένσταση για την σύνταξη και αυτή απορρίφθηκε, τότε ξεκίνησε και η εμμονή του, φτάνοντας στην περασμένη Τρίτη που εισέβαλε ένοπλος σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο για να τραυματίσει τους υπαλλήλους.

