Συναγερμός σήμανε στις Αρχές των ΗΠΑ, οι οποίες αυτή την ώρα ερευνούν μία απειλή βόμβας στα κεντρικά γραφεία του Δημοκρατικού Κόμματος.

Σύμφωνα πληροφορίες τπυ Sky News, οι αστυνομικές δυνάμεις διεξήγαγαν ενδελεχείς ελέγχους στο κτίριο, αλλά δεν βρήκαν εκρηκτικά.



Λίγο αργότερα, εκπρόσωπος του Δημοκρατικού κόμματος ανέφερε στο ίδιο ειδησεογραφικό μέσο πως η απειλή κρίθηκε μη αξιόπιστη από την αστυνομία του Καπιτωλίου.

🚨 BREAKING: A bomb threat has been made at the Democrat National Committee HQ in DC



Low sense of urgency in the area, though.



Seems police have already determined this is bullsht.



Τα γραφεία της Γερουσίας μόλις έλαβαν ειδοποίηση που ενημερώνει το προσωπικό να αποφύγει την έδρα, η οποία βρίσκεται στην Ουάσιγκτον.

Η ειδοποίηση αναφέρει: «Παρακαλούμε ενημερώστε το προσωπικό σας. Η Αστυνομία του Καπιτωλίου ανταποκρίνεται σε ένα περιστατικό στην έδρα του Εθνικού Δημοκρατικού Κομιτάτου (DNC).

Το προσωπικό καλείται να παραμείνει μακριά από την αστυνομική δραστηριότητα».