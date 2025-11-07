Περίπου 2.000 πτήσεις ακυρώθηκαν την Παρασκευή (7//1) στα αεροδρόμια των ΗΠΑ εξαιτίας του συνεχιζόμενου δημοσιονομικού αδιεξόδου, που οδήγησε τις αρχές να περιορίσουν τις πτήσεις απέναντι στην έλλειψη ελεγκτών κυκλοφορίας.

Συγκεκριμένα, μέχρι στιγμής, σήμερα έχουν καθυστερήσει 1.238 πτήσεις προς τις ΗΠΑ, από τις ΗΠΑ ή εντός της χώρας.

Επιπλέον, 824 πτήσεις έχουν ακυρωθεί εντελώς.

40 πτήσεις από το Διεθνές Αεροδρόμιο O’Hare του Σικάγου ακυρώθηκαν και άλλες 57 καθυστέρησαν.

Στο Διεθνές Αεροδρόμιο Hartsfield-Jackson της Ατλάντα στη Γεωργία, υπήρξαν 38 ακυρώσεις και 30 καθυστερήσεις.

Αυτές οι ακυρώσεις είναι επακόλουθο την απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να μειώσει την εναέρια κυκλοφορία ως μέτρο ασφαλείας εξαιτίας της έλλειψης προσωπικού στους πύργους ελέγχου, από το οποίο ζητά πάνω από πέντε εβδομάδες τώρα να εργαστεί χωρίς να πληρώνεται λόγω της δημοσιονομικής παράλυσης.

Η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας (FAA) διέταξε τις αεροπορικές εταιρείες να ακυρώσουν χιλιάδες πτήσεις σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες από την Παρασκευή, καθώς η υπηρεσία αντιμετωπίζει έλλειψη ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της μακροβιότερης διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης στην ιστορία. Το σχέδιο τέθηκε σε ισχύ στις 6 π.μ. EST.

Η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας (FAA) δήλωσε ότι η κίνηση αυτή είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της ασφάλειας του ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της διακοπής λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, η οποία είναι η μακροβιότερη που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα και δεν δείχνει σημάδια επίλυσης, με αποτέλεσμα οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας να μην έχουν λάβει τους μισθούς τους.

Ενώ οι αεροπορικές εταιρείες έχουν αρχίσει να μειώνουν τις πτήσεις εσωτερικού, θα επηρεαστούν και οι παγκόσμιοι κόμβοι όπως το JFK στη Νέα Υόρκη και το LAX στο Λος Άντζελες, πράγμα που σημαίνει καθυστερήσεις και ξαφνικές αλλαγές που θα μπορούσαν να έχουν αλυσιδωτές επιπτώσεις στην διεθνή εναέρια κυκλοφορία.

«Παρατηρούμε σημάδια πίεσης στο σύστημα, οπότε προβαίνουμε σε προληπτική μείωση του αριθμού των πτήσεων, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι οι Αμερικανοί πολίτες θα συνεχίσουν να ταξιδεύουν με ασφάλεια», δήλωσε ο Μπράιαν Μπέντφορντ, διευθυντής της FAA.

Ο υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι και ο διοικητής της FAA ανακοίνωσαν ότι η κυβέρνηση Tραμπ θα μειώσει κατά 10% τις πτήσεις σε 40 αεροδρόμια «υψηλής επιρροής» σε ολόκληρη τη χώρα.

Οι αεροπορικές εταιρείες αναμένεται να μειώσουν τουλάχιστον το 4% των πτήσεων της Παρασκευής σε αυτά τα αεροδρόμια με το ποσοστό να φτάνει το 10% την επόμενη εβδομάδα, δηλαδή έως και 4.000 πτήσεις την ημέρα ενδέχεται να επηρεαστούν.

Τα αεροδρόμια που έχουν επηρεαστεί περισσότερο είναι το O’Hare του Σικάγο, το Hartsfield-Jackson στην Ατλάντα, του Ντένβερ και το Fort Worth του Ντάλας.

Η δημοσιονομική παράλυση, το επονομαζόμενο “shutdown”, είναι η μεγαλύτερη σε διάρκεια στην αμερικανική ιστορία, με τους Ρεπουμπλικανούς και τους Δημοκρατικούς να αδυνατούν να συμφωνήσουν στο Κογκρέσο σε έναν νέο προϋπολογισμό.

«Είναι απογοητευτικό. Ξέρετε, δεν χρειάζεται να βρισκόμαστε σε αυτήν την κατάσταση. Η κυβέρνηση πρέπει να ξαναλειτουργήσει, προκειμένου να μην ακυρώνουμε πτήσεις», δήλωσε σήμερα στο CNBC ο Ρόμπερτ Άισομ, ο επικεφαλής της American Airlines, μίας από τις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες στις ΗΠΑ.

«Αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε σήμερα είναι να επιχειρήσουμε να ελαχιστοποιήσουμε τον αντίκτυπο σε όλους τους πελάτες μας».

Εσωτερικές και περιφερειακές πτήσεις

Οι ακυρώσεις προστίθενται στις μεγάλες ουρές αναμονής που σχηματίζονται στα σημεία ελέγχου, τα οποία διαχειρίζονται μέλη των υπηρεσιών ασφαλείας, τα οποία επίσης δεν λαμβάνουν τον μισθό τους εδώ και έναν μήνα.

Τα προβλήματα ξεκινούν την παραμονή ενός Σαββατοκύριακου κατά το οποίο πολλοί Αμερικανοί θα παρατείνουν έως την Τρίτη 11 Νοεμβρίου, ημέρα αργίας στις ΗΠΑ. Λαμβάνουν χώρα επίσης ενώ πλησιάζει το Thanksgiving, η μεγάλη αμερικανική οικογενειακή γιορτή, για την οποία εκατομμύρια Αμερικανοί ταξιδεύουν αεροπορικώς κάθε χρόνο, την 27η Νοεμβρίου.

«Εάν πρέπει να πάτε σε έναν γάμο, σε μια κηδεία ή σε κάτι άλλο σημαντικό τις επόμενες ημέρες, δεδομένου του κινδύνου ακύρωσης πτήσεων, θα συνιστούσα να αγοράσετε ένα δεύτερο εισιτήριο σε μια άλλη εταιρεία», είπε ο επικεφαλής της εταιρείας χαμηλού κόστους Frontier, ο Μπάρι Μπιφλ, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ποιες πτήσεις επηρεάζονται; Όχι οι διεθνείς πτήσεις μεγάλων αποστάσεων, σε αυτήν τη φάση, διευκρινίζουν οι United και Delta.

Η United αναφέρει πως οι ακυρώσεις επικεντρώνονται στις «εσωτερικές και περιφερειακές πτήσεις που δεν συνδέονται με τους αεροπορικούς κόμβους μας».

Γύρω στους 14.000 ελεγκτές κυκλοφορίας επιτηρούν τους αμερικανικούς αιθέρες. Καθημερινά, περισσότεροι από 3 εκατομμύρια επιβάτες ταξιδεύουν αεροπορικώς στις ΗΠΑ, με περισσότερες από 44.000 πτήσεις κατά μέσο όρο, σύμφωνα με την ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας της χώρας FAA.