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Το Υπουργείο Εξωτερικών σχεδιάζει να ανακαλέσει τις βίζες B1 και B2 που εκδόθηκαν από το 2016 έως το 2026 σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας.

Οι αρχές επισημαίνουν ότι η συγκεκριμένη ενέργεια δεν θα οδηγήσει απαραίτητα σε άμεση απέλαση, αλλά θα αλλάξει το καθεστώς των αιτούντων.

Η επικείμενη απόφαση αναμένεται να αποτελέσει τη μεγαλύτερη μαζική ανάκληση βίζων στην ιστορία της χώρας και πιθανότατα θα αντιμετωπίσει έντονες νομικές προκλήσεις.

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Η κυβέρνηση Τραμπ ετοιμάζεται να ανακαλέσει τις βίζες για επαγγελματικούς και τουριστικούς σκοπούς έως και 200.000 αλλοδαπών που έχουν υποβάλει αίτηση ή επιδιώκουν επί του παρόντος να αποκτήσουν καθεστώς ασύλου στις ΗΠΑ.

Εάν αυτό συμβεί, η κίνηση αυτή θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη μεμονωμένη μαζική ανάκληση βίζων στην ιστορία των ΗΠΑ και πιθανότατα θα αντιμετωπίσει νομικές προκλήσεις.

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Εκτός αν αμφισβητηθεί ή αναθεωρηθεί, το Υπουργείο Εξωτερικών αναμένεται να ανακοινώσει τις επόμενες εβδομάδες την ανάκληση των λεγόμενων θεωρήσεων B1 και B2 που εκδόθηκαν μεταξύ 2016 και 2026, των οποίων οι κάτοχοι έχουν ζητήσει άσυλο ή ζητούν άσυλο αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με έγγραφα του Υπουργείου Εξωτερικών που έλαβε το Associated Press και δύο αξιωματούχοι των ΗΠΑ.

Η ενέργεια θα πραγματοποιηθεί σε συντονισμό με το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας.

«Συντονιζόμαστε με το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας για να εντοπίσουμε και να ανακαλέσουμε τις βίζες μη μεταναστών αλλοδαπών που έχουν έρθει στις Ηνωμένες Πολιτείες ισχυριζόμενοι ότι είναι επισκέπτες βραχυπρόθεσμης διαμονής, αλλά στη συνέχεια υποβάλλουν αίτηση ασύλου για να παραμείνουν εδώ μόνιμα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Τόμι Πίγκοτ.

Αρνήθηκε να σχολιάσει τον αριθμό των βίζων που ενδέχεται να ανακληθούν, αναφέροντας ότι «καθώς η διαδικασία θα είναι συνεχής, ο αριθμός των ανακλήσεων παραμένει μεταβλητός και θα πραγματοποιείται σε συνεχή βάση».

Οι ανακλήσεις δεν θα οδηγήσουν απαραίτητα σε άμεση απέλασή τους, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

Οι περισσότεροι από όσους έχουν εκκρεμείς αιτήσεις ασύλου θα επανακατηγοριοποιηθούν, αλλά θα χάσουν το καθεστώς τους ως ταξιδιώτες για επαγγελματικούς λόγους ή τουρισμό, σύμφωνα με τους αξιωματούχους, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, καθώς οι ανακλήσεις δεν είναι ακόμη οριστικές.

Από την ανάληψη της δεύτερης θητείας του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ πέρυσι, η κυβέρνησή του έχει εντείνει σταθερά τους περιορισμούς για τους αιτούντες βίζα — απαιτώντας περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιβάλλοντας την κατάθεση ακριβών εγγυήσεων για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων βίζας και απαγορεύοντας κατηγορηματικά την έκδοση βίζας σε πολίτες ορισμένων χωρών.