Την επαναλειτουργία της Αμερικανικής πρεσβείας στο Καράκας μετά από σχεδόν 6 χρόνια, εξετάζει η κυβέρνηση Τραμπ η οποία απέστειλε Αμερικανούς διπλωμάτες στη Βενεζουέλα για να αξιολογήσουν μια “εν δυνάμει σταδιακή επανέναρξη” των εργασιών της πρεσβείας εκεί.

Όπως αναφέρει το Reuters, ο Τζον ΜακΝαμάρα, ανώτατος διπλωμάτης της αμερικανικής πρεσβείας στη γειτονική Κολομβία, και άλλοι διπλωμάτες μετέβησαν στο Καράκας για να πραγματοποιήσουν μια πρώτη διάγνωση με σκοπό τη σταδιακή επανέναρξη των (αμερικανικών διπλωματικών) εργασιών στη Βενεζουέλα.

Advertisement

Advertisement

Οι ΗΠΑ έκλεισαν την πρεσβεία τους στο Καράκας και απέσυραν τους διπλωμάτες τους το 2019, ενώ είχαν ζητήσει και από αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται στη χώρα να πράξουν το ίδιο.

Ήταν μια περίοδος κακών διπλωματικών σχέσεων ανέμεσα στις δύο χώρες, κατά την οποία η Ουάσιγκτον επέλεξε να στηρίξει τον ηγέτη της αντιπολίτευσης απέναντι στον Νικολάς Μαδούρο, σε μια προσπάθεια να εγκαταστήσει μεταβατικό πρόεδρο.

Ο Μαδούρο ως απάντησε έκλεισε την πρεσβεία και όλα τα προξενεία στις ΗΠΑ.

