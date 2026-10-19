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Ο στρατιωτικός τραυματίστηκε σοβαρά ενώ επιχειρούσε κατάβαση με σχοινί από την οροφή του γηπέδου πριν από αγώνα αμερικανικού ποδοσφαίρου.

Παρά την παροχή πρώτων βοηθειών στον αγωνιστικό χώρο και τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, ο άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του.

Οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.

Το Πανεπιστήμιο του Τέξας εξέφρασε τη θλίψη του για το περιστατικό και προσέφερε υποστήριξη στους οικείους του θανόντος και στους παρευρισκόμενους.

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Τραγική κατάληξη είχε η στρατιωτική επίδειξη που πραγματοποιήθηκε πριν από αγώνα αμερικανικού ποδοσφαίρου στο Σαν Αντόνιο του Τέξας, καθώς μέλος των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ έχασε τη ζωή του έπειτα από πτώση από την οροφή του γηπέδου.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το Σάββατο (17/10), λίγο πριν από την αναμέτρηση του Πανεπιστημίου του Τέξας στο Σαν Αντόνιο (UTSA) με το Ναυτικό, στο πλαίσιο της ετήσιας εκδήλωσης προς τιμήν των ενόπλων δυνάμεων και των βετεράνων.

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Σύμφωνα με τη Δημόσια Υπηρεσία Πληροφόρησης της αεροπορικής βάσης Νέλις, ο στρατιωτικός υπηρετούσε στην 6η Μοίρα Εκπαίδευσης Μάχης. Κατά τη διάρκεια της κατάβασης με σχοινί από την οροφή προς το κέντρο του αγωνιστικού χώρου, έπεσε και τραυματίστηκε σοβαρά.

Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της περιοχής, όπου υπέκυψε στα τραύματά του. Μέχρι στιγμής, οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει την ταυτότητά του, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για να διαπιστωθούν οι συνθήκες και τα αίτια του δυστυχήματος.

A U.S. Army officer falls to the field at high speed during a fast rope demonstration gone wrong during the Navy vs UTSA pregame tonight. The officer was attended to on the field and taken to the hospital on a stretcher. There has been no update on his condition but we pray that he was not seriously injured. https://t.co/Q4nOKhhNjn — U.S Military Clips (@usmilihist) October 18, 2026

Βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τον άνδρα, με στολή μάχης, να κατεβαίνει γρήγορα προς το έδαφος με τα πόδια πρώτα. Η πτώση σημειώθηκε μπροστά στους φιλάθλους που βρίσκονταν στις εξέδρες, ενώ κοντά στο σημείο ήταν συγκεντρωμένη μπάντα. Ο στρατιωτικός έλαβε πρώτες βοήθειες στον αγωνιστικό χώρο επί αρκετά λεπτά και μεταφέρθηκε με φορείο.

Ο άνδρας ήταν ένας από τους τέσσερις στρατιωτικούς που επρόκειτο να συμμετάσχουν στην επίδειξη κατάβασης με σχοινί πριν από τον αγώνα. Σύμφωνα με ιστοσελίδα της Πολεμικής Αεροπορίας, οι συμμετέχοντες ανήκουν σε ομάδα ειδικών που εντάσσονται σε μονάδες του Στρατού και των Πεζοναυτών και βοηθούν στην κατεύθυνση αεροπορικών και πυροβολικού πλήγματος από προωθημένες θέσεις στο έδαφος. Η εκπαίδευσή τους περιλαμβάνει γρήγορη κάθοδο με σχοινί, ορισμένες φορές από ελικόπτερα που βρίσκονται σε ύψος 100 ποδιών (περίπου 30 μέτρων) ή και περισσότερο.

Ο αγώνας στο Αλαμοντόουμ, τον οποίο η UTSA κέρδισε με 38-34, καθυστέρησε περίπου 10 λεπτά. Σε ανακοίνωσή του μετά το παιχνίδι, το πανεπιστήμιο εξέφρασε τη «βαθιά του λύπη» για το περιστατικό και τη στήριξή του στον στρατιώτη, την οικογένειά του και τους συναδέλφους του, ενώ πρόσφερε και στοιχεία επικοινωνίας για υπηρεσίες συμβουλευτικής προς τους φοιτητές.