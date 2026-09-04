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Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου 2026 στο λιμάνι της Κάσου, όταν αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ένα ζευγάρι Ελλήνων τουριστών έπεσε στη θάλασσα, με αποτέλεσμα η γυναίκα να χάσει τη ζωή της.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 20:15, λίγα μόλις λεπτά μετά την αποβίβαση του ζευγαριού από το πλοίο της γραμμής. Οι δύο τουρίστες είχαν φτάσει στο νησί προκειμένου να περάσουν εκεί τις διακοπές τους.

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Μετά την πτώση του οχήματος στη θάλασσα, η γυναίκα ανασύρθηκε και μεταφέρθηκε άμεσα στο Κέντρο Υγείας της Κάσου. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Οι διασώστες κατάφεραν να βγάλουν σώο από τη θάλασσα τον οδηγό.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το αυτοκίνητο βρέθηκε στη θάλασσα παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες και διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.