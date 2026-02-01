Συγχώρεση από τις οικογένειες των θυμάτων ζήτησε ο Τσαρλς Βίκτορ Τόμπσον από το Τέξας λίγο πριν εκτελεστεί με θανατηφόρα ένεση το βράδυ της Τετάρτης (28/1), σύμφωνα με τη NewYorkPost.

Στα τελευταία του λόγια είπε: «Λυπάμαι για ό,τι έκανα. Λυπάμαι για ό,τι συνέβη και θέλω να σας πω όλους ότι σας αγαπώ και να κρατάτε τον Ιησού στη ζωή σας, να βάζετε τον Ιησού πρώτο».

«Δεν υπάρχουν νικητές σε αυτή την κατάσταση», είχε πει νωρίτερα, ενώ «η εκτέλεση δημιουργεί περισσότερα θύματα 28 χρόνια μετά».

Ο 55χρονος είχε καταδικαστεί για τη δολοφονία της πρώην φίλης του, Γκλέντα Ντενίζ Χέισλιπ, και του νέου συντρόφου της, Ντάρεν Κιθ Κέιν, τον Απρίλιο του 1998, στο διαμέρισμά της κοντά στο Χιούστον. Ο Κέιν πέθανε ακαριαία, ενώ η Χέισλιπ υπέκυψε στα τραύματά της μία εβδομάδα αργότερα.

Η εκτέλεση, η πρώτη που πραγματοποιήθηκε στις ΗΠΑ για το 2026, πραγματοποιήθηκε μετά την απόρριψη της τελευταίας έφεσης από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ και την άρνηση του Συμβουλίου του Τέξας να μετατρέψει τη θανατική ποινή.

Η θανατηφόρα ένεση χορηγήθηκε στο σωφρονιστικό κατάστημα Huntsville, και περίπου 22 λεπτά μετά, ο Τόμπσον κηρύχθηκε νεκρός. Ο πατέρας του ενός από τα δύο θύματα δήλωσε ότι ο δράστης «είναι στην κόλαση», ενώ ο εισαγγελέας της κομητείας Χάρις χαρακτήρισε την εκτέλεση «δικαιοσύνη που άργησε πολύ».

(Με πληροφορίες από NewYorkPost)