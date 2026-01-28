Μεγάλο μέρος των ΗΠΑ είναι αντιμέτωπο με ακραίο ψύχος μετά το πέρασμα μιας εκτεταμένης χειμερινής καταιγίδας που προκάλεσε τον θάνατο δεκάδων ανθρώπων, βύθισε στο σκοτάδι εκατομμύρια Αμερικανούς και προκάλεσε χάος στις αερομεταφορές.

Εξάλλου νέο κύμα ψύχους αναμένεται στη χώρα το Σαββατοκύριακο το οποίο ενδέχεται να προκαλέσει αρνητικές θερμοκρασίες ρεκόρ και νέα μεγάλη καταιγίδα, την ώρα που οι Αμερικανοί δεν έχουν ακόμη ανακάμψει από το πρώτο κύμα.

Dangerous cold is hampering cleanup after a deadly snowstorm that continues to disrupt air travel and power grids across the Midwest and Northeast.



ABC News' Ginger Zee reports. https://t.co/dvYEyE03Is pic.twitter.com/YrQHukroUk — ABC News (@ABC) January 27, 2026

Δεκάδες νεκροί

Τουλάχιστον 38 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων, σε δυστυχήματα ή από υποθερμία, σύμφωνα με τον απολογισμό που κατήρτισε το AFP με βάση πληροφορίες από τοπικά μέσα και τις αρχές.

Τρία παιδιά ηλικίας 6 με 9 ετών έχασαν τη ζωή τους τη Δευτέρα (26/1) όταν έπεσαν σε παγωμένη λίμνη στο Τέξας.

BRIGHT LIGHTS, DEEP SNOW 🏙️ ⛄️: New York City is covered in deep snow after a massive storm slammed the Northeast on Sunday. FOX Weather Correspondent @RobertRayWx is reporting the ground truth from Times Square, recapping the deadly snowstorm and warning residents about the deep… pic.twitter.com/QcTpK4J6g9 — FOX Weather (@foxweather) January 27, 2026

Χθες, Τρίτη, (27/1) ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 10 άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί σε εξωτερικούς χώρους και οι αρχές ερευνούν τα αίτια του θανάτου τους.

Στο Μέιν σκοτώθηκαν οι επτά από τους οκτώ επιβαίνοντες ενός αεροσκάφους που συνετρίβη κατά την απογείωσή του στη διάρκεια της χιονοθύελλας.

Στις νότιες ΗΠΑ καταγράφηκαν εκτεταμένες διακοπές στην ηλεκτροδότηση στις πολιτείες Τενεσί, Τέξας, Μισισίπι και Λουιζιάνα. Χθες το βράδυ σχεδόν μισό εκατομμύριο νοικοκυριά και επιχειρήσεις εξακολουθούσαν να μην έχουν ηλεκτρικό ρεύμα στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τον ιστότοπο PowerOutage.com.

EXTREME CONDITIONS: Millions of Americans are digging out as a monster winter storm rips across the nation — coating communities in ice, snapping trees in half, knocking out power, and swallowing cars beneath feet of snow. pic.twitter.com/WL947S7B68 — Fox News (@FoxNews) January 27, 2026

Πολλά μεγάλα αεροδρόμια, από την Ουάσινγκτον, ως τη Φιλαδέλφεια και τη Νέα Υόρκη, έχουν σχεδόν αναστείλει τη λειτουργία τους, ενώ περισσότερες από 22.000 πτήσεις έχουν ακυρωθεί από το Σάββατο και χιλιάδες άλλες έχουν καθυστερήσεις, σύμφωνα με τον ιστότοπο FlightAware.

Μόνο την Κυριακή ακυρώθηκαν πάνω από 9.000 πτήσεις, περισσότερες από όσες έχουν ακυρωθεί στη διάρκεια μίας ημέρας από την έναρξη της πανδημίας covid.

Ισχυρές χιονοπτώσεις

Οι σημαντικότερες χιονοπτώσεις, 79 εκατοστά, καταγράφηκαν στο Νέο Μεξικό και σε μια πόλη της πολιτείας της Νέας Υόρκης όπου το ύψος του χιονιού έφτασε τα 76 εκατοστά, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της αμερικανικής μετεωρολογικής υπηρεσίας.

Πολλές από τις πλέον πληγείσες περιοχές βρίσκονται στο νότιο τμήμα των ΗΠΑ, που είναι λιγότερο συνηθισμένες στους έντονους χειμώνες και συχνά δεν είναι κατάλληλα εξοπλισμένες.

RECORD COLD: This will end up a very significant hard freeze for two nights. Starts Sunday morning.



Wind chills into the 20s even in Miami.

Single digits above 0° in the Panhandle.



Coldest air temps. in Miami, West Palm Beach, and Orlando since the historic 2010 cold outbreak.… pic.twitter.com/80n43ujjej — Noah Bergren (@NbergWX) January 27, 2026

Στην πολιτεία Μισισίπι, για παράδειγμα, οι δρόμοι πολλών πόλεων καλύφθηκαν με πάγο με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία.

Καιρικό σύστημα από τον Καναδά

Σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, οι θερμοκρασίες σε μεγάλο μέρος των βόρειων πολιτειών θα παραμείνουν υπό το μηδέν ως την Κυριακή. Ένα νέο κύμα ψύχους αναμένεται να προκαλέσει «τις πιο χαμηλές θερμοκρασίες που έχουν παρατηρηθεί εδώ και πολλά χρόνια σε κάποιες περιοχές και το πιο παρατεταμένο κύμα ψύχους εδώ και δεκαετίες».

Παράλληλα ένα άλλο καιρικό σύστημα, πιθανόν σοβαρό, ενδέχεται να μετακινηθεί από τον Καναδά προς τις ανατολικές ακτές των ΗΠΑ, προκαλώντας γενικευμένα ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα. Οι μετεωρολόγοι λένε πως είναι ακόμα πολύ νωρίς για να είναι βέβαιοι για την ακριβή πορεία που θα ακολουθήσει το σύστημα αυτό και για να γνωρίζουν αν θα προκαλέσει βροχή ή χιόνι.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)