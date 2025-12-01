Η καθυστέρηση για 3 ώρες της πτήσης της United Airlines από το Newark Liberty της Νέας Υόρκης με προορισμό το Τσάρλεστον της Νότιας Καρολίνας και η επιπλέον 1,5 ώρα που το αεροπλάνο ήταν ακινητοποιημένο στον διάδρομο εξόργισε μια νεαρή επιβάτη η οποία έγινε viral, όταν άρχισε να εκφράζει την αγανάκτησή της.

Το βίντεο συγκέντρωσε σχεδόν 500.000 προβολές στο TikTok από τις 10 Νοεμβρίου που αναρτήθηκε με τον επιβάτη που το τράβηξε να γράφει στη λεζάντα: «Αυτή η γυναίκα τρελάθηκε εντελώς και χρειάστηκε να επιστρέψουμε στην πύλη για να τη βγάλουν από το αεροπλάνο».

Όπως φαίνεται στο βίντεο, μια ξανθιά γυναίκα που καθόταν στο παράθυρο σηκώνεται να πάει στο διάδρομο έχοντας περιμένει 1,5 ‘ωρα καθισμένη, όταν περνάει από μπροστά της μια αεροσυνοδός η οποία σταματά για λίγο γεγονός που εκνεύρισε την επιβάτη.

«Σηκώνομαι. Επιτρέπεται να σηκωθώ. Όταν μας κρατάτε μέσα στο αεροπλάνο για μία ώρα, επιτρέπεται να σηκωθώ», γκρινιάζει η γυναίκα με την αεροσυνοδό να απαντά «δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα».

Τότε η νεαρή γυναίκα εκνευρίζεται περισσότερο και αρχίζει να βρίζει. «Κανένα πρόβλημα. Καθόλου πρόβλημα να θέλω να σηκωθώ γαμ@@το. Γ@@@@@να μ@@@@ά…».

Στη συνέχεια, έλεγε στους άλλους επιβάτες να πάνε να αυτοκτονήσουν ενώ ξεκίνησε έναν μακροσκελή μονόλογο για το πόσο δύσκολη είναι η ζωή της. «Τότε το πλήρωμα έβαλε τους πιο μεγαλόσωμους άντρες του αεροπλάνου να καθίσουν δίπλα της, σε περίπτωση που γινόταν επιθετική, μέχρι τι στιγμή που «άρχισε να καταρρέει» και την «οδήγησαν εκτός αεροσκάφους».