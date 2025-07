Ενα αεροσκάφος Boeing 787 της United Airlines που πετούσε από το Λος Άντζελες στη Σαγκάη χρειάστηκε να γυρίσει πίσω επειδή ένας από τους πιλότους είχε απογειωθεί χωρίς διαβατήριο.

Η πτήση UA 198 αναχώρησε από το LAX περίπου στις 2 μ.μ. το Σάββατο 22 Μαρτίου, με 257 επιβάτες και 13 μέλη πληρώματος και κατευθύνθηκε βορειοδυτικά πάνω από τον Ειρηνικό Ωκεανό, με προορισμό τη μεγαλύτερη πόλη της Κίνας.

Περίπου δύο ώρες αργότερα, το αεροπλάνο γύρισε και κατευθύνθηκε στο Σαν Φρανσίσκο, όπου προσγειώθηκε γύρω στις 5 το απόγευμα τοπική ώρα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα FlightAware.

PILOT FORGOT PASSPORT—UNITED 787 DIVERTS MID-FLIGHT!#UA198 from LAX to Shanghai was 1 hour 45 minutes into its journey when a pilot realized they didn’t have their passport. Since they couldn’t enter China, the flight had to divert to SFO for a crew swap. pic.twitter.com/b6gV4MYgHv