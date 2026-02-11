Με ένα νέο ΑΙ βίντεο του καθεστώτος που «δείχνει» τον υπερηχητικό πύραυλο Fattah να κόβει στα δύο το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, ενώ το αμερικανικό πλοίο κατευθύνεται προς τα ύδατα κοντά στο Ιράν, κλιμακώνει η Τεχεράνη τον ψυχολογικό «πόλεμο» εναντίον των ΗΠΑ.

Το προπαγανδιστικό βίντεο, δημιουργημένο με χρήση τεχνητής νοημοσύνης, ανοίγει με εντυπωσιακά πλάνα drone του Lincoln στη θάλασσα και συνεχίζει με προσομοίωση εκτόξευσης από το Ιράν, φλεγόμενη πρόσκρουση και εκτίναξη αεροσκαφών και εξοπλισμού καθώς το αεροπλανοφόρο διαλύεται.

Advertisement

Advertisement

Παρά τα εντυπωσιακά οπτικά εφέ, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης τόνισαν ότι δεν πρόκειται για πρόσφατη καταγραφή αλλά για προσομοίωση που υπογραμμίζει τις δυνατότητες της χώρας.

Την ίδια στιγμή, ο αρχηγός των Φρουρών της Επανάστασης, Mohammad Pakpour, δήλωσε ότι το Ιράν είναι «πιο έτοιμο από ποτέ, με το δάχτυλο στη σκανδάλη», ενώ άλλος ανώτερος αξιωματούχος προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επίθεση των ΗΠΑ θα θεωρηθεί «ολομέτωπη σύγκρουση».

Στις 26 Ιανουαρίου, μια γιγαντιαία αφίσα εμφανίστηκε στην πλατεία Enghelab της Τεχεράνης, απεικονίζοντας κατεστραμμένα αμερικανικά αεροσκάφη πάνω στο κατάστρωμα ενός αεροπλανοφόρου και φέροντας προειδοποίηση σε φαρσί και αγγλικά: «Όποιος σπέρνει ανέμους, θερίζει θύελλες».

Στο μεταξύ, η κυβέρνηση Τραμπ έχει στείλει πολεμικά πλοία, αεροπορικά μέσα και συστήματα πυραυλικής άμυνας στην περιοχή, εντείνοντας την ένταση στη Μέση Ανατολή.

Το βίντεο και η δημόσια ρητορική της Τεχεράνης συνθέτουν ένα σαφές ψυχολογικό μήνυμα προς τις ΗΠΑ.

(Με πληροφορίες από HindustanTimes)