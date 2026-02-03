Μια τεράστια φωτιά ξέσπασε σήμερα το πρωί σε ένα παζάρι δυτικά της πρωτεύουσας του Ιράν αν και η αιτία της πυρκαγιάς δεν είναι σαφής.

Η πυρκαγιά «μέχρι στιγμής δεν έχει προκαλέσει τραυματισμούς», δήλωσε ο Μοχαμάντ Μπενιά, διοικητής επιχειρήσεων των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης της Τεχεράνης.

Advertisement

Advertisement

Κατά πληροφορέις η φωτιά ξέσπασε σε μια αγορά στη γειτονιά Τζανάντ Αμπάντ στα δυτικά της πόλης, μια περιοχή γεμάτη με πάγκους και καταστήματα, όπως ανέφερε η κρατική τηλεόραση επικαλούμενη έναν εκπρόσωπο της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

🚨Breaking:- Massive blaze erupts at west Tehran market flames ripping through crowded stalls in chaotic inferno. pic.twitter.com/ucUARUdd37#Geopolitics February 3, 2026

Πρόκεται για ένα υπόστεγο επιφάνειας 2.000 τετραγωνικών μέτρων.

«Η πυρκαγιά είναι εκτεταμένη, σε βαθμό που είναι ορατή από διάφορα σημεία της Τεχεράνης», δήλωσε ο Τζαλάλ Μαλέκι, εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Η κρατική τηλεόραση ανέφερε ότι οι πυροσβέστες στάλθηκαν αμέσως στο σημείο για να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά.

WATCH: New footage shows huge inferno at Jannat Bazaar, Tehran



Unknown number of casualties https://t.co/U09Reu683J pic.twitter.com/aoNVxNxSqV Advertisement February 3, 2026

Στο σημείο επιχειρούν πυροσβέστες με πυροβεστικά οχήματα από πέντε πυροσβεστικούς σταθμούς, υδροφόρες ενώ εστάλησαν ασθενοφόρα και φιάλες οξυγόνου.

Σε φωτογραφίες φαίνονται πυκνά σύννεφα μαύρου καπνού να υψώνονται στον ουρανό και να καλύπτουν τη γύρω περιοχή.

«آتش سوزی عظیم کنار پردیس سینمایی نیایش تهران» pic.twitter.com/BRcubzdwL0 Advertisement February 3, 2026

🇮🇷 A large-scale fire broke out at a local market (Janat Market) in the Janat Abad district in western Tehran. pic.twitter.com/KzzcZYixme — Argonaut (@FapeFop90614) February 3, 2026