Μια τεράστια φωτιά ξέσπασε σήμερα το πρωί σε ένα παζάρι δυτικά της πρωτεύουσας του Ιράν αν και η αιτία της πυρκαγιάς δεν είναι σαφής.

Η πυρκαγιά «μέχρι στιγμής δεν έχει προκαλέσει τραυματισμούς», δήλωσε ο Μοχαμάντ Μπενιά, διοικητής επιχειρήσεων των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης της Τεχεράνης.

Κατά πληροφορέις η φωτιά ξέσπασε σε μια αγορά στη γειτονιά Τζανάντ Αμπάντ στα δυτικά της πόλης, μια περιοχή γεμάτη με πάγκους και καταστήματα, όπως ανέφερε η κρατική τηλεόραση επικαλούμενη έναν εκπρόσωπο της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Πρόκεται για ένα υπόστεγο επιφάνειας 2.000 τετραγωνικών μέτρων.

«Η πυρκαγιά είναι εκτεταμένη, σε βαθμό που είναι ορατή από διάφορα σημεία της Τεχεράνης», δήλωσε ο Τζαλάλ Μαλέκι, εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Η κρατική τηλεόραση ανέφερε ότι οι πυροσβέστες στάλθηκαν αμέσως στο σημείο για να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά.

Στο σημείο επιχειρούν πυροσβέστες με πυροβεστικά οχήματα από πέντε πυροσβεστικούς σταθμούς, υδροφόρες ενώ εστάλησαν ασθενοφόρα και φιάλες οξυγόνου.

Σε φωτογραφίες φαίνονται πυκνά σύννεφα μαύρου καπνού να υψώνονται στον ουρανό και να καλύπτουν τη γύρω περιοχή.