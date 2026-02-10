Οι αρχές του Ιράν φαίνεται να προχωρούν σε ταχεία «παθητική άμυνα» γύρω από κρίσιμες εγκαταστάσεις του πυρηνικού συμπλέγματος στο Ισφαχάν, καθώς νέα δορυφορικά δεδομένα δείχνουν ότι οι είσοδοι σε υπόγεια τούνελ έχουν καλυφθεί πλήρως με χώμα.

Η κίνηση ερμηνεύεται από αναλυτές ως προσπάθεια να περιοριστούν οι συνέπειες ενός πιθανού αεροπορικού/πυραυλικού πλήγματος – ή ακόμη και να αποτραπεί ενδεχόμενη επιχείρηση ειδικών δυνάμεων – σε μια περίοδο αυξημένης έντασης ΗΠΑ–Ιράν.

NEW: Satellite imagery of the Esfahan nuclear site taken today shows new activity at the tunnel entrances. As of today, Iran has re-buried the middle entrance with soil and is adding more fresh soil to the southernmost entrance. The northernmost entrance, which was reworked after… pic.twitter.com/7ujiku8VRg — Inst for Science (@TheGoodISIS) January 29, 2026

Τι δείχνουν οι εικόνες: «Θαμμένες» είσοδοι στα τούνελ

Σύμφωνα με νέα ανάλυση υψηλής ανάλυσης δορυφορικών εικόνων από το Institute for Science and International Security (ISIS), και οι τρεις βασικές είσοδοι του υπόγειου «συμπλέγματος τούνελ» στο Ισφαχάν εμφανίζονται πλέον μη αναγνωρίσιμες ή πλήρως μπαζωμένες, με το έδαφος να έχει «εξομαλυνθεί» από επιχώσεις. Επιπλέον, στις εικόνες αναφέρεται ότι δεν διακρίνεται πλέον έντονη οχηματική δραστηριότητα γύρω από τα σημεία πρόσβασης, κάτι που ενισχύει το σενάριο ότι ολοκληρώθηκε (τουλάχιστον προσωρινά) η διαδικασία κάλυψης.

Σε παράλληλες αναφορές διεθνών ΜΜΕ, η κίνηση παρουσιάζεται ως μέτρο με σαφή αμυντική λογική: οι είσοδοι σε υπόγειες εγκαταστάσεις θεωρούνται «ευαίσθητα σημεία» σε περίπτωση χτυπήματος, καθώς ενδέχεται να συνδέονται με αποθήκευση υλικών ή κρίσιμες λειτουργίες.

Γιατί το Ισφαχάν είναι τόσο κρίσιμο

Το Ισφαχάν αποτελεί έναν από τους κομβικούς πυρηνικούς κόμβους του Ιράν. Σε προηγούμενες ενημερώσεις, ο επικεφαλής του ΔΟΑΕ (IAEA) έχει επισημάνει τη σημασία του συμπλέγματος για το ιρανικό πρόγραμμα, ενώ διεθνείς αναφορές έχουν συνδέσει το Ισφαχάν και με το πλαίσιο νέων/πρόσθετων πυρηνικών σχεδίων της Τεχεράνης.

Η συζήτηση γύρω από τις υπόγειες υποδομές στο Ισφαχάν έχει ενταθεί μετά από παλαιότερες εξελίξεις στην περιοχή. Σε ρεπορτάζ του Reuters για προηγούμενα περιστατικά, ο ΔΟΑΕ είχε αναφέρει ότι χτυπήθηκαν είσοδοι προς υπόγειες σήραγγες στο πυρηνικό σύμπλεγμα του Ισφαχάν, με αναφορές ότι οι χώροι αυτοί συνδέονται με αποθήκευση μέρους του αποθέματος εμπλουτισμένου ουρανίου.

Παράλληλα, ρεπορτάζ του AP τις τελευταίες εβδομάδες (με βάση δορυφορικές λήψεις εμπορικών παρόχων) περιέγραψαν εργασίες κάλυψης/«σκέπαστρα» πάνω από πληγείσες εγκαταστάσεις σε Ισφαχάν και Νατάνζ, που – κατά εκτιμήσεις ειδικών – μπορεί να δυσκολεύουν την ανεξάρτητη αξιολόγηση ζημιών από δορυφόρο.

Τα 2 βασικά σενάρια που βλέπουν οι ειδικοί

Ειδικοί εκτιμούν ότι η κίνηση αυτή παραπέμπει σε αμυντική προετοιμασία απέναντι σε 2 τύπους απειλής:

Αεροπορικό πλήγμα: η επιχωμάτωση μπορεί να λειτουργήσει ως «αποσβεστήρας» έναντι κρούσης/ωστικού κύματος, δυσκολεύοντας επίσης την αξιολόγηση ζημιών από δορυφόρο.

Επιχείρηση ειδικών δυνάμεων (raid): το χώμα δυσκολεύει την πρόσβαση σε περίπτωση απόπειρας «κατάληψης ή καταστροφής» υλικού που θα μπορούσε να βρίσκεται στο υπόγειο.

Σχετική έκθεση του Institute for Science and International Security σημειώνει επίσης ως πιθανότητα (χωρίς να μπορεί να το επιβεβαιώσει) ότι το Ιράν ίσως μετέφερε εξοπλισμό/υλικό εντός των σηράγγων για προστασία.

