Μια δορυφορική φωτογραφία που τραβήχτηκε το πρωί της Πέμπτης αποκαλύπτει ένα πρωτοφανές θέαμα: η Ανατολική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου έχει κατεδαφιστεί ολοσχερώς. Στη θέση του κτιρίου, που παραδοσιακά στέγαζε το Γραφείο της Πρώτης Κυρίας, έχουν απομείνει μόνο σωροί από μπάζα, σχηματίζοντας το περίγραμμα του σημείου όπου κάποτε δέσποζε η εμβληματική πτέρυγα.

Μόνο το τελευταίο τμήμα της, εκείνο που ενώνεται με την Κατοικία, παραμένει στη θέση του.

Λίγο πιο πέρα, οι εργασίες για τη νέα αίθουσα χορού, που προορίζεται να αντικαταστήσει την Ανατολική Πτέρυγα, έχουν ήδη ξεκινήσει, με τα πρώτα θεμέλια να είναι ορατά στις δορυφορικές εικόνες.



Πηγή Φωτογραφιών: Reuters

Δορυφορικές εικόνες από το πριν και το μετά

«Εμπιστευτείτε τη διαδικασία», λέει ο Λευκός Οίκος

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, επιβεβαίωσε στους δημοσιογράφους ότι το έργο έχει επεκταθεί πέρα από τον αρχικό σχεδιασμό, καλώντας το κοινό να δείξει εμπιστοσύνη στη διαδικασία.

«Όταν παρουσιάστηκε αυτό το σχέδιο, ο πρόεδρος μου ζήτησε να έρθω εδώ και να το μοιραστώ μαζί σας», ανέφερε. «Έκανα τότε μια πλήρη παρουσίαση για το πώς θα μοιάζει η νέα αίθουσα χορού. Όπως συμβαίνει με κάθε μεγάλο κατασκευαστικό έργο, οι λεπτομέρειες αλλάζουν στην πορεία, καθώς αξιολογούμε τι χρειάζεται για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Θα συνεχίσουμε να σας ενημερώνουμε για κάθε εξέλιξη — απλώς εμπιστευτείτε τη διαδικασία».

Η Λέβιτ εξήγησε επίσης πως τα σχέδια τροποποιήθηκαν μετά από σύσταση των αρχιτεκτόνων και των κατασκευαστικών εταιρειών. «Ο πρόεδρος άκουσε τις συμβουλές των ειδικών, που τόνισαν ότι για να παραμείνει η νέα Ανατολική Πτέρυγα μοντέρνα, ανθεκτική και αισθητικά άρτια για πολλά χρόνια, έπρεπε πρώτα να ολοκληρωθεί αυτή η φάση κατεδάφισης και ανακατασκευής», είπε χαρακτηριστικά.

Η ολόχρυση αίθουσα εκδηλώσεων που σχεδιάζει ο Τραμπ



Η προσθήκη της αίθουσας χορού ανακοινώθηκε τον Ιούλιο, με τον Αμερικανό πρόεδρο να δηλώνει πως η κατασκευή της ήταν αναγκαία για τη φιλοξενία μεγάλων εκδηλώσεων καθώς και δεξιώσεων παγκόσμιων ηγετών που μέχρι πρότινος γινόταν στον κήπο κάτω από ειδικά διαμορφωμένες τέντες.

Ο ίδιος ο Τραμπ είχε δηλώσει μάλιστα πως η αίθουσα θα κόστιζε πάνω από 200 εκατομμύρια δολάρια και θα μπορεί να φιλοξενεί 999 άτομα με το κόστος της ανακαίνισης να καλύπτεται από προσωπικές συνεισφορές και ιδιωτικές δωρεές και όχι από τους φορολογούμενους ή ξένες πηγές.

Το έργο πάντως έχει προκαλέσει κατακραυγή και έχει οδηγήσει σε ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσον ο πρόεδρος έχει τη νόμιμη εξουσία να αποσυναρμολογήσει ολόκληρα τμήματα του ιστορικού Λευκού Οίκου. Τίποτα όμως δεν φαίνεται να στέκεται εμπόδιο στην απόφασή του να προχωρήσει με το τολμηρό, πολυετές έργο του.

Trump waves around renderings of his new ballroom, which appears to be entirely gold pic.twitter.com/WKhLLCWNNs
October 22, 2025

«Για να το κάνουμε σωστά, έπρεπε να κατεδαφίσουμε την υπάρχουσα κατασκευή» δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ την Τετάρτη στο Οβάλ Γραφείο όταν ρωτήθηκε για το έργο. Μάλιστα, φρόντισε να δείξει στους δημοσιογράφους φωτογραφίες από τα σχέδια και τις μακέτες της ανακαινισμένης αίθουσας χορού, με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε να μένει άφωνος.

«Ήταν ένα πολύ μικρό κτίριο. Ποτέ δεν θεωρήθηκε μεγάλο» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος τονίζοντας πως μετά από «τεράστια μελέτη με μερικούς από τους καλύτερους αρχιτέκτονες στον κόσμο», η απόφαση να κατεδαφιστεί ολόκληρη η Ανατολική Πτέρυγα ήταν απαραίτητη.

