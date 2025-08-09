Η επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ, Τούλσι Γκάμπαρντ (Director of National Intelligence) εξέφρασε την άποψη πως εξωγήινοι ίσως υπάρχουν, μα δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες για το τι ξέρει η κυβέρνηση, μιλώντας σε podcast.

H Γκάμπαρντ, που επιβλέπει τον συντονισμό των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, ρωτήθηκε αν «θα μπορούσαν να υπάρχουν εξωγήινοι» και απάντησε «έχω τις δικές μου απόψεις. Σε αυτή τη θέση, πρέπει να είμαι προσεκτική όσον αφορά σε αυτά που μοιράζομαι». Όταν στη συνέχεια ρωτήθηκε αν πιστεύει ότι μπορεί να υπάρχουν εξωγήινοι και UFO, απάντησε «ναι».

Advertisement

Advertisement

Η Γκάμπαρντ σημείωσε πως αν και δεν υπάρχει κάτι για το οποίο ήταν «έτοιμη να μιλήσει» πάνω στο θέμα, η ομάδα της θα δείξει διαφάνεια απέναντι στο κοινό όταν έρθει η ώρα.

«Συνεχίζουμε να αναζητούμε την αλήθεια και να μοιραζόμαστε αυτή την αλήθεια με τον αμερικανικό λαό» σημείωσε.

Πολλά μέλη του Κογκρέσου θέτουν ζήτημα ως προς το τι γνωρίζει η κυβέρνηση για τα UAP (unidentified anomalous phenomena), γνωστά επί δεκαετίες ως UFO. Πέρυσι υπήρξε μια σειρά από ακροάσεις στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Η Γκάμπαρντ είπε επίσης ότι έχει ακόμα αναπάντητα ερωτήματα για τα drones που είχαν θεαθεί πάνω από το Νιου Τζέρσεϊ πέρυσι, σε ένα μεγάλης κλίμακας φαινόμενο που προκάλεσε αντιδράσεις. Αξιωματούχοι των κυβερνήσεων Τραμπ και Μπάιντεν έχουν πει ότι επρόκειτο για έναν συνδυασμό προσωπικών, επαγγελματικών και κυβερνητικών αεροσκαφών.

«Έχω ακόμα πολλές ερωτήσεις για αυτό…έχω ακούσει την επίσημη δημόσια θέση….προσωπικά έχω ακόμα πολλές ερωτήσεις που μένουν αναπάντητες, επειδή δεν ήταν μόνο το Νιου Τζέρσεϊ. Συνέβαινε σε διαφορετικά τμήματα της χώρας».

Με πληροφορίες από New York Post