Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο Τελ Αβίβ για να ζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την απελευθέρωση των ομήρων, σε μια από τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις στο Ισραήλ από την έναρξη των εχθροπραξιών τον Οκτώβριο του 2023.

Η συγκέντρωση την Κυριακή το βράδυ ήταν το αποκορύφωμα μιας ημέρας πανεθνικών διαμαρτυριών και γενικής απεργίας για να πιεστεί η κυβέρνηση Νετανιάχου να σταματήσει τον πόλεμο. «Φέρτε τους όλους σπίτι! Σταματήστε τον πόλεμο!», φώναζε το τεράστιο πλήθος, το οποίο είχε συγκεντρωθεί στην λεγόμενη Πλατεία Ομήρων, στην πλατεία του Τελ Αβίβ – ένα κεντρικό σημείο για τους διαδηλωτές καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου.

Το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Αγνοουμένων, που ξεκίνησε την ημέρα διαμαρτυρίας, εκτίμησε ότι περίπου 500.000 άνθρωποι συμμετείχαν στη διαδήλωση στο Τελ Αβίβ – ένας αριθμός που δεν επιβεβαιώθηκε από την αστυνομία, σύμφωνα με τον Guardian.

Τα εθνικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα του ομήρου Matan Zangauker την Κυριακή, στο οποίο ο αδύναμος και αποστεωμένος άνδρας απευθύνεται στην οικογένειά του και τους λέει ότι του λείπουν. Το βίντεο μαγνητοσκοπήθηκε από τη Χαμάς και βρέθηκε στη Γάζα από τον στρατό, ανέφερε η οικογένεια.

BREAKING 🔴 The family of hostage Matan Zangauker has released new footage from his captivity.



Frail and thin, Matan pleads: “I miss you. All my friends – go out, make noise like only you know how. God willing, I’ll see you soon.” pic.twitter.com/m0ECjPDT6z — Aviva Klompas (@AvivaKlompas) August 17, 2025

Οι διαμαρτυρίες έρχονται περισσότερο από μια εβδομάδα αφότου το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ ενέκρινε σχέδια για την κατάληψη της πόλης της Γάζας, 22 μήνες μετά την έναρξη ενός πολέμου που έχει δημιουργήσει μια τρομερή ανθρωπιστική κρίση στα παλαιστινιακά εδάφη.

Η ομάδα εκστρατείας «Ομήρων και Αγνοούμενων Οικογενειών» ορκίστηκε την Κυριακή ότι οι διαδηλωτές θα «κλείσουν τη χώρα» με στόχο την επιστροφή των ομήρων και τον τερματισμό του πολέμου.

Σε όλο το Ισραήλ, διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους, έβαλαν φωτιές σε ελαστικά και συγκρούστηκαν με την αστυνομία. Περισσότεροι από 30 διαδηλωτές συνελήφθησαν, σύμφωνα με τις αρχές επιβολής του νόμου.

Ο Νετανιάχου επέκρινε τους διαδηλωτές, λέγοντας ότι οι πράξεις τους «όχι μόνο σκληραίνουν τη θέση της Χαμάς και αποκρύνει την απελευθέρωση των ομήρων μας, αλλά και διασφαλίζουν ότι οι φρικαλεότητες της 7ης Οκτωβρίου θα επαναληφθούν».

Η Αίγυπτος δήλωσε τις τελευταίες ημέρες ότι οι μεσολαβητές ηγούνται μιας νέας προσπάθειας για την εξασφάλιση μιας 60ήμερης συμφωνίας εκεχειρίας που περιλαμβάνει την απελευθέρωση ομήρων, μετά τον τελευταίο γύρο συνομιλιών στο Κατάρ που έληξε χωρίς καμία πρόοδο.

Ορισμένα μέλη της ισραηλινής κυβέρνησης που αντιτίθενται σε οποιαδήποτε συμφωνία με τη Χαμάς επέκριναν τις διαδηλώσεις της Κυριακής. Ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ, Μπεζαλέλ Σμότριτς, καταδίκασε τη «διεστραμμένη και επιβλαβή εκστρατεία που παίζει ρόλο στα χέρια της Χαμάς» και ζητά «παράδοση».

Ωστόσο, ο Μπένι Γκαντς, ηγέτης της αντιπολίτευσης, καταδίκασε την κυβέρνηση για «επίθεση στις οικογένειες των ομήρων» ενώ «φέρει την ευθύνη για την αιχμαλωσία των παιδιών τους από τη Χαμάς για σχεδόν δύο χρόνια».

Πηγή: Guardian

