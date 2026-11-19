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Η μεταβολή αυτή αποδίδεται κυρίως στα υψηλότερα ποσοστά γονιμότητας και στη νεότερη ηλικιακή σύνθεση του μουσουλμανικού πληθυσμού.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η αύξηση των γεννήσεων και όχι οι θρησκευτικές μεταστροφές αποτελούν τον κύριο παράγοντα της δημογραφικής αυτής εξέλιξης.

Παράλληλα, ο χριστιανικός πληθυσμός αναμένεται να αυξηθεί σε απόλυτους αριθμούς, με την υποσαχάρια Αφρική να αναδεικνύεται σε μελλοντικό κέντρο του παγκόσμιου χριστιανισμού.

Οι προβλέψεις αυτές αποτελούν δημογραφικές προβολές που βασίζονται στη διατήρηση των σημερινών τάσεων σε 201 χώρες.

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Μια σημαντική αλλαγή στον παγκόσμιο θρησκευτικό χάρτη αναμένεται να σημειωθεί μέσα στην επόμενη δεκαετία. Σύμφωνα με νέα μεγάλη δημογραφική έρευνα του αμερικανικού ερευνητικού κέντρου Pew Research Center, οι μουσουλμάνοι προβλέπεται να ξεπεράσουν αριθμητικά τους χριστιανούς έως το 2035, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση μεταξύ των θρησκευτικών κοινοτήτων παγκοσμίως.

Η πρόβλεψη βασίζεται σε στοιχεία για τη γονιμότητα, την ηλικιακή σύνθεση, τη μετανάστευση, τη θνησιμότητα και τις αλλαγές θρησκευτικής ταυτότητας σε 201 χώρες και περιοχές του κόσμου.

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Η ανατροπή των αριθμών

Τα στοιχεία της μελέτης αποτυπώνουν την ταχύτητα της δημογραφικής μεταβολής.

Το 2020 οι χριστιανοί υπολογίζονταν σε περίπου 2,27 δισεκατομμύρια, ενώ οι μουσουλμάνοι σε 2,02 δισεκατομμύρια.

Μέχρι το 2035, όμως, η εικόνα αναμένεται να αντιστραφεί:

Μουσουλμάνοι: περίπου 2,57 δισεκατομμύρια.

Χριστιανοί: περίπου 2,52 δισεκατομμύρια.

Η διαφορά θα είναι αρχικά μικρή, ωστόσο θα σηματοδοτήσει μια ιστορική εξέλιξη στη θρησκευτική σύνθεση της ανθρωπότητας.

Γιατί αυξάνεται ταχύτερα ο μουσουλμανικός πληθυσμός;

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Ο βασικότερος παράγοντας είναι η δημογραφία και ειδικότερα οι γεννήσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, κατά την περίοδο 2020-2025 οι μουσουλμάνες γυναίκες είχαν κατά μέσο όρο 3,1 παιδιά, έναντι 2,5 παιδιών για τις χριστιανές γυναίκες.

Παράλληλα, ο μουσουλμανικός πληθυσμός έχει νεότερη ηλικιακή σύνθεση. Αυτό σημαίνει ότι μεγαλύτερο ποσοστό των πιστών βρίσκεται σε ηλικίες κατάλληλες για τη δημιουργία οικογένειας, γεγονός που ενισχύει τη φυσική πληθυσμιακή αύξηση.

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Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η αύξηση δεν οφείλεται κυρίως σε μαζικές μεταστροφές στο Ισλάμ, αλλά πρωτίστως στη διαφορά των γεννήσεων και στην ηλικιακή δομή των δύο θρησκευτικών κοινοτήτων.

Η Αφρική αλλάζει τον χριστιανικό χάρτη

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η γεωγραφική μετατόπιση του χριστιανισμού.

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Η υποσαχάρια Αφρική αναμένεται να εξελιχθεί στο σημαντικότερο κέντρο του παγκόσμιου χριστιανικού πληθυσμού. Η αύξηση των γεννήσεων και η δημογραφική δυναμική της περιοχής αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά τον αριθμό των χριστιανών.

Μάλιστα, μέχρι το 2070 η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό προβλέπεται να ξεπεράσει τις Ηνωμένες Πολιτείες και να γίνει η χώρα με τον μεγαλύτερο χριστιανικό πληθυσμό στον κόσμο.

Τι θα συμβεί μέχρι το 2070;

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Οι προβλέψεις του Pew Research Center δείχνουν ότι η τάση θα συνεχιστεί και τις επόμενες δεκαετίες.

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Μέχρι το 2070 ο αριθμός των μουσουλμάνων αναμένεται να φτάσει περίπου τα 3,6 δισεκατομμύρια, αντιπροσωπεύοντας το 36% του παγκόσμιου πληθυσμού.

Οι χριστιανοί προβλέπεται να φτάσουν περίπου τα 3 δισεκατομμύρια, διατηρώντας ποσοστό κοντά στο 29%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αύξηση των μουσουλμάνων δεν σημαίνει αντίστοιχη εξαφάνιση ή συρρίκνωση του χριστιανισμού σε απόλυτους αριθμούς. Αντιθέτως, οι χριστιανοί αναμένεται επίσης να αυξηθούν αριθμητικά, αλλά με βραδύτερο ρυθμό.

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Μια νέα εποχή για τη θρησκευτική γεωγραφία

Η προβλεπόμενη αλλαγή δεν αποτελεί απλώς μια στατιστική ανατροπή. Αντανακλά βαθύτερες εξελίξεις στην ηλικιακή σύνθεση, στην οικογενειακή ζωή και στη γεωγραφική κατανομή των πληθυσμών.

Το 2035 ενδέχεται, λοιπόν, να αποτελέσει ένα ιστορικό ορόσημο: για πρώτη φορά στην καταγεγραμμένη σύγχρονη δημογραφική ιστορία, το Ισλάμ αναμένεται να ξεπεράσει τον χριστιανισμό σε αριθμό πιστών.

Οι ερευνητές, πάντως, υπογραμμίζουν ότι πρόκειται για δημογραφικές προβολές που βασίζονται στη συνέχιση των σημερινών τάσεων και όχι για βέβαιη πρόβλεψη του μέλλοντος.