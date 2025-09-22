Ένα σκωτσέζικο κάστρο του 15ου αιώνα με ιστορικούς δεσμούς με τον Ροβέρτο Μπρους, γνωστό και από την ταινία του Μελ Γκίμπσον «Braveheart», διατίθεται προς πώληση για 1 εκατ. λίρες.

Σύμφωνα με την κτηματομεσιτική εταιρεία Savillis στον ενδιαφερόμενο αγοραστή δίνεται μια «εξαιρετικά σπάνια ευκαιρία» να αποκτήσει, να νιώσει αλλά και να γίνει μέρος ενός αυθεντικού κομματιού της σκωτσέζικης ιστορίας.

Advertisement

Advertisement

Το Law Castle στο West Kilbride, North Ayrshire, βρίθει βασιλική ιστορία και αρχιτεκτονική σημασία. Το εξαώροφο πυργόσπιτο χτίστηκε το 1467 ως γαμήλιο δώρο για την πριγκίπισσα Μαρία Στιούαρτ, κόρη του βασιλιά Ιακώβου Β’ της Σκωτίας, ο οποίος, ήταν άμεσος απόγονος του Ροβέρτου Μπρους, γνωστού στο ελληνικό κοινό από την ταινία «Braveheart». Η Μαρία παντρεύτηκε τον Τόμας Μπόιντ, κόμη του Άραν. Ωστόσο, η ένωση τους ήταν βραχύβια – ο Μπόιντ κατηγορήθηκε για προδοσία και εξορίστηκε, και ο γάμος ακυρώθηκε. Το κάστρο μετατράπηκε στην συνέχεια σε δικαστήριο με φυλακή στο υπόγειο, εξ ου και το όνομα Law Castle (Κάστρο του Νόμου).

Το ακίνητο αποτελεί έναν υπέροχο συνδυασμό μεσαιωνικής αρχιτεκτονικής και σύγχρονης άνεσης.

Σε έξι ορόφους και πάνω από 3.000 τετραγωνικά πόδια, το κάστρο διαθέτει έξι υπνοδωμάτια, τέσσερα μπάνια και τρεις χώρους καθιστικού, καθώς και μια τραπεζαρία στο… μπουντρούμι φυσικά!

Με τους στιβαρούς πέτρινους τοίχους, ακάλυπτα ξύλινα δοκάρια και τις επιβλητικές αναλογίες, το σπίτι θυμίζει αιώνες ιστορίας, παραμένοντας ταυτόχρονα ζεστό και φιλόξενο.

Περιγράφοντας τη στέγη του κάστρου, η Savills αναφέρει: «Σε κάθε γωνία, κωνικοί πύργοι υψώνονται με χάρη, προσθέτοντας αρχιτεκτονικό δράμα και ιστορική γοητεία. Η στέγη ενισχύεται περαιτέρω από διακοσμητική λιθοδομή, η οποία τονίζει τον διαχρονικό χαρακτήρα του κάστρου και συμβάλλει στην επιβλητική του σιλουέτα σε αντίθεση με το πράσινο φόντο που το περιβάλλει. Συνοψίζοντας, αυτό δεν είναι ένα κάστρο της «Disney», αλλά ένα αυθεντικό, ατόφιο και ζωντανό κομμάτι της σκοτσέζικης ιστορίας που έχει ανακαινιστεί με φροντίδα. Προσφέρει μια σπάνια ευκαιρία να αποκτήσετε ένα από τα πιο εμβληματικά σπίτια της Σκωτίας».