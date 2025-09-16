Τα πλοκάμια της ιταλικής μαφίας φαίνεται πως είχαν διεισδύσει στην ποδοσφαιρική ομάδα της Κροτόνε, η οποία αγωνίζεται στην τρίτη κατηγορία της Ιταλίας, με αποτέλεσμα να τεθεί υπό δικαστική διαχείριση για έναν χρόνο, σύμφωνα με τον Guardian.

Η Κροτόνε, που εδρεύει στην Καλαβρία – περιοχή της νότιας Ιταλίας και προπύργιο της ισχυρής εγκληματικής οργάνωσης «Ντρανγκέτα» (Ndrangheta) – βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην 7η θέση του 3ου ομίλου της Serie C, έχοντας συγκεντρώσει 5 βαθμούς σε 4 αγώνες. Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί στη Serie A για δύο συνεχόμενες σεζόν πριν από περίπου δέκα χρόνια, καθώς και ξανά τη σεζόν 2020-21.

Η ομάδα θα συνεχίσει κανονικά τη συμμετοχή της στις διοργανώσεις, αλλά πλέον υπό την εποπτεία δικαστικά διορισμένων διαχειριστών. Σημειώνεται ότι η Κροτόνε δεν αποτελεί αντικείμενο ποινικής έρευνας.

Σύμφωνα με την εισαγγελία του Καταντζάρο, ο σύλλογος υπήρξε «αντικείμενο, την τελευταία δεκαετία, άμεσων ή έμμεσων εκφοβισμών και πιέσεων από μέλη τοπικών φατριών της Ντρανγκέτα».

Η διείσδυση της μαφίας εστιάστηκε κυρίως στις υπηρεσίες ασφαλείας και στην έκδοση εισιτηρίων της ομάδας. Ο σκοπός της δικαστικής διαχείρισης είναι να επαναφέρει τις οικονομικές δραστηριότητες του συλλόγου σε νόμιμη πορεία, διευκρίνισαν οι εισαγγελείς.

Η εμπλοκή της μαφίας στο ιταλικό ποδόσφαιρο —ιδιαίτερα σε τομείς όπως τα εμπορικά έσοδα και τα εισιτήρια— δεν αποτελεί νέο φαινόμενο. Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, έρευνες έχουν στραφεί ακόμη και σε οργανωμένες ομάδες ultras μεγάλων συλλόγων, όπως της Ίντερ και της Μίλαν.