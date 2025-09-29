Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας, δικαστήριο καταδίκασε σε θάνατο 11 μέλη μιας διαβόητης οικογένειας που διαχειριζόταν κέντρα απάτης στη Μιανμάρ.

Όπως αναφέρει το BBC, πρόκειται για την οικογένεια Μινγκ, 39 μέλη της οποίας κρίθηκαν ένοχα για τη διεξαγωγή σωρείας εγκληματικών δραστηριοτήτων. Όσοι δεν καταδικάστηκαν σε θανατική ποινή, έλαβαν μακροχρόνιες ποινές φυλάκισης.

H οικογένεια Μινγκ ήταν μία από τις 4 πιο διαβόητες φατρίες της Μιανμάρ και δραστηριοποιούνταν στην επαρχιακή πόλη Λάουκαϊ, κοντά στα σύνορα με την Κίνα. Στην πόλη αυτή, διηύθυναν πολλά κέντρα απάτης, στα οποία διακινούσαν ναρκωτικά, έκαναν εμπόριο λευκής σαρκός, διεξήγαγαν παρανόμως τυχερά παιχνίδια και οργάνωναν πολλές διαδικτυακές απάτες, με θύματα από όλο τον κόσμο.

Η Μιανμάρ τελικά έλαβε αυστηρά μέτρα, συλλαμβάνοντας πολλά μέλη αυτών των φατρίων το 2023 και παραδίδοντάς τα στις κινεζικές αρχές.

Εκτός από τα 11 μέλη που καταδικάστηκαν σε θάνατο, άλλα πέντε καταδικάστηκαν σε θάνατο με αναστολή δύο ετών, 11 καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθειρξη και τα υπόλοιπα σε ποινές φυλάκισης από πέντε έως 24 έτη.

Το δικαστήριο διαπίστωσε ότι από το 2015 η οικογένεια Μινγκ και άλλες εγκληματικές ομάδες είχαν εμπλακεί σε εγκληματικές δραστηριότητες, όπως τηλεπικοινωνιακή απάτη, παράνομα καζίνο, διακίνηση ναρκωτικών και πορνεία.

Σύμφωνα με το δικαστήριο, οι δραστηριότητες τζόγου και απάτης τους είχαν αποφέρει περισσότερα από 10 δισεκατομμύρια γιουάν (1,14 δισεκατομμύριο ευρώ).

Μάλιστα, προηγούμενες εκτιμήσεις ανέφεραν ότι το καζίνο καθεμιάς από τις τέσσερις οικογένειες διακινούσαν αρκετά δισεκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο.

Τι είναι τα κέντρα απάτης

Το δικαστήριο διαπίστωσε επίσης ότι η οικογένεια Μινγκ και άλλες εγκληματικές ομάδες ήταν υπεύθυνες για το θάνατο αρκετών εργαζομένων σε κέντρα απάτης, συμπεριλαμβανομένης της δολοφονίας εργαζομένων σε ένα περιστατικό για να τους εμποδίσουν να επιστρέψουν στην Κίνα.

Αρχικά αναπτύχθηκαν για να εκμεταλλευτούν τη ζήτηση για τυχερά παιχνίδια στην Κίνα, τα οποία είναι παράνομα στην χώρα και σε πολλές άλλες γειτονικές χώρες. Σταδιακά τα καζίνο του Λάουκαϊνγκ εξελίχθηκαν σε μια κερδοφόρα βιτρίνα για ξέπλυμα χρήματος, διακίνηση και δεκάδες κέντρα απάτης.

Θεωρήθηκαν ως η κινητήρια δύναμη αυτού που ο ΟΗΕ έχει ονομάσει «επιδημία απάτης», η οποία έχει οδηγήσει περισσότερους από 100.000 αλλοδαπούς, πολλοί από τους οποίους είναι Κινέζοι, να παρασυρθούν σε κέντρα απάτης όπου ουσιαστικά φυλακίζονται και αναγκάζονται να εργάζονται πολλές ώρες, εκτελώντας εξελιγμένες διαδικτυακές απάτες που στοχεύουν θύματα σε όλο τον κόσμο.

Η οικογένεια Μινγκ ήταν κάποτε μια από τις πιο ισχυρές στην πολιτεία Σαν της Μιανμάρ και διηύθυνε κέντρα απάτης στο Λάουκαϊνγκ, όπου απασχολούσε τουλάχιστον 10.000 εργαζόμενους. Το πιο διαβόητο ήταν ένα συγκρότημα γνωστό ως Crouching Tiger Villa, όπου οι εργαζόμενοι υφίσταντο τακτικά ξυλοδαρμούς και βασανιστήρια.

Ο Ming Xuechang, ο πατριάρχης της οικογένειας, φέρεται να αυτοκτόνησε, ενώ άλλα μέλη της οικογένειας παραδόθηκαν στις κινεζικές αρχές. Ορισμένοι έχουν ομολογήσει με μεταμέλεια.

Χιλιάδες άτομα που εργάζονταν στα κέντρα απάτης έχουν επίσης παραδοθεί στην κινεζική αστυνομία.