Η ιταλική ποδοσφαιρική ομάδα της δεύτερης κατηγορίας Γιούβε Στάμπια τέθηκε υπό δικαστική διαχείριση λόγω υποψιών για διείσδυση της μαφίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της ιταλικής εισαγγελίας και της αστυνομίας την Τρίτη.

Η Γιούβε Στάμπια εδρεύει στο Καστελαμάρε ντι Στάμπια, κοντά στη Νάπολη, όπου έχει τις ρίζες της η ιταλική εγκληματική οργάνωση Καμόρα. Η ομάδα βρίσκεται επί του παρόντος στην έβδομη θέση της Serie B.

Εκτενείς έρευνες «αποκάλυψαν ένα σύστημα μαφιόζικης επιρροής στις οικονομικές δραστηριότητες του ποδοσφαιρικού συλλόγου» από μια τοπική φατρία της Καμόρα, σύμφωνα με κοινή δήλωση των εισαγγελέων και της αστυνομίας της Νάπολης και του Ιταλού εισαγγελέα κατά της μαφίας.

🐬 Shock in Serie B: ”La Juve Stabia era gestita dalla camorra che controllava tutto. I calciatori dovevano pensare solamente a giocare, per tutto il resto c’erano loro”. Così il Procuratore Nicola Gratteri sul club che è finito in amministrazione controllata pic.twitter.com/JsEQMOPfkh October 21, 2025

Οι σημερινοί ιδιοκτήτες της Γιούβε Στάμπια «κληρονόμησαν μακροχρόνιες οικονομικές σχέσεις που, από την αρχή, υπόκειντο στην επιρροή της μαφίας» και «απέτυχαν να εφαρμόσουν επαρκείς μηχανισμούς ελέγχου και πρόληψης ως απάντηση», ανέφερε η δήλωση.

Η Brera Holdings SMLT.O, μια εταιρεία χαρτοφυλακίου με έδρα την Ιρλανδία, εισηγμένη στο Nasdaq και επικεντρωμένη στην επέκταση του χαρτοφυλακίου ποδοσφαιρικών ομάδων της μέσω μιας στρατηγικής πολλαπλής ιδιοκτησίας συλλόγων (MCO), αγόρασε το 52% των μετοχών του συλλόγου τον Ιούνιο.

Τόσο η Γιούβε Στάμπια όσο και η Brera δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα του Reuters για σχόλια.

Άτομα που συνδέονται με την φατρία Ντ’Aλεσάντρο της Camorra έλεγχαν τις δραστηριότητες του συλλόγου, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης εισιτηρίων, του catering, της καθαριότητας, της υγειονομικής περίθαλψης και, μέχρι πέρυσι, ακόμη και των ταξιδιωτικών υπηρεσιών για την πρώτη ομάδα, σύμφωνα με τους εισαγγελείς και την αστυνομία.

«Οι παίκτες έπρεπε απλώς να παίζουν, ενώ η Καμόρα φρόντιζε για τα υπόλοιπα», δήλωσε ο εισαγγελέας της Νάπολης σε συνέντευξη Τύπου.

Το καθεστώς δικαστικής διοίκησης επιτρέπει στον σύλλογο να συνεχίσει τις αθλητικές του δραστηριότητες, αλλά τον θέτει υπό την εποπτεία διοικητών που ορίζονται από το δικαστήριο.

Η κίνηση «στοχεύει στην αποκατάσταση της νομιμότητας και της διαφάνειας στη διοίκηση, διακόπτοντας τον κύκλο της μαφίας που είχε ριζώσει και επαναφέροντας τον σύλλογο σε συνθήκες αυτονομίας, ακεραιότητας και λειτουργικής συμμόρφωσης», δήλωσαν οι εισαγγελείς και η αστυνομία.

Οι εισαγγελείς της νότιας ιταλικής περιφέρειας της Καλαβρίας έλαβαν το ίδιο μέτρο τον περασμένο μήνα κατά του συλλόγου τρίτης κατηγορίας Κροτόνε, στο πλαίσιο μιας σειράς ερευνών για την υποτιθέμενη διείσδυση του οργανωμένου εγκλήματος στις δραστηριότητες ποδοσφαιρικών συλλόγων και σε ομάδες σκληροπυρηνικών οπαδών.