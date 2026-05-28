Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Eταιρείες και τραπεζικούς λογαριασμούς που συνδέονται με τον πρώην αρχινονό της Κόζα Νόστρα Ματέο Μεσίνα Ντενάρο εντόπισε και κατέσχεσε η ιταλική αστυνομία.

Πρόκειται για επενδύσεις και παράνομα κέρδη από διακίνηση ναρκωτικών, κυρίως κατά την δεκαετία του 1980, που ανέρχονται σε 200 εκατομμύρια ευρώ.

Advertisement

Advertisement

Εκτός από την Ιταλία οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν, μεταξύ των άλλων, στο Λουξεμβούργο, στην Ελβετία, στον Λίβανο, στην Ισπανία και στο Μονακό. Όπως γράφει ο ιταλικός Τύπος, τα παράνομα αυτά κέρδη είχαν επενδυθεί σε σειρά παράκτιων εταιριών και σε επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας, συνελήφθησαν τρία άτομα στο Παλέρμο της Σικελίας.

Ο Μεσίνα Ντενάρο συνέχισε να διοικεί επί τρεις δεκαετίες, ως φυγόδικος, την μαφία της Σικελίας. Συνελήφθη τον Ιανουάριο του 2023 και πέθανε έπειτα από οκτώ μήνες, σε ηλικία εξήντα ενός ετών, εξαιτίας καρκίνου του παχέος εντέρου.