Ως μια «αυταρχική συμμαχία» που αμφισβητεί τη διεθνή τάξη πραγμάτων χαρακτήρισε την Κίνα, τη Ρωσία, το Ιράν και τη Βόρεια Κορέα η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική, Κάγια Κάλας.

Η δήλωσή της Κάλας έγινε μετά την κοινή εμφάνιση των ηγετών των τεσσάρων χωρών σε στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο, την οποία η Κάλας περιέγραψε ως άμεση πρόκληση προς το παγκόσμιο σύστημα.

«Ενώ οι Δυτικοί ηγέτες συναντιούνται στη διπλωματία, μια αυταρχική συμμαχία αναζητά τον γρήγορο δρόμο προς μια νέα παγκόσμια τάξη», ανέφερε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας σε δηλώσεις της στις Βρυξέλλες κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για τη Συμφωνία ΕΕ- Mercosur.

«Βλέποντας τον πρόεδρο Σι να στέκεται δίπλα στους ηγέτες της Ρωσίας, του Ιράν και της Βόρειας Κορέας, δεν πρόκειται απλώς για αντιαμερικανική ή αντιδυτική εικόνα· είναι μια άμεση αμφισβήτηση του διεθνούς συστήματος που βασίζεται σε κανόνες» είπε.

Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας κατηγόρησε την Κίνα ότι στηρίζει τη Ρωσία στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας σχολιάζοντας πως πρόκειται για μια πραγματικότητα που η ΕΕ πρέπει να αντιμετωπίσει.

Η Κάλας αναφερόμενη στη Ρωσία είπε ότι δεν επιθυμεί να τερματίσει τον πόλεμο και πως αυτό σημαίνει ότι η ΕΕ πρέπει να στηρίξει περισσότερο την Ουκρανία σε όλους τους τομείς»

«Μια δυνατή στρατιωτικά Ουκρανία είναι η πιο ισχυρή εγγύηση ασφαλείας» είπε.

Σημειώνεται ότι οι δηλώσεις γίνονται λίγες ώρες πριν την προγραμματισμένη συνάντηση της «συμμαχίας των προθύμων», την Πέμπτη, στο Παρίσι.