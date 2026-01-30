Ο πρώην κυβερνήτης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Kevin Warsh, στη Νέα Υόρκη - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ: Ο Kevin Warsh, ερευνητής οικονομικών στο Hoover Institution και λέκτορας στο Stanford Graduate School of Business, μιλάει κατά τη διάρκεια της Sohn Investment Conference στη Νέα Υόρκη, ΗΠΑ, στις 8 Μαΐου 2017. REUTERS/Brendan McDermid/Φωτογραφία αρχείου

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε τον πρώην διοικητή της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Κέβιν Γουόρς, για να ηγηθεί της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ (FED) όταν λήξει η θητεία του Τζέρομ Πάουελ τον Μάιο του 2026, δίνοντας σε ένα πρόσωπο που ασκούσε τακτικά κριτική στις επιλογές της Fed την ευκαιρία να εφαρμόσει την ιδέα του για «αλλαγή καθεστώτος» στη νομισματική πολιτική, σε μια στιγμή που ο πρόεδρος πιέζει για μεγαλύτερο έλεγχο στην κεντρική τράπεζα.

«Γνωρίζω τον Κέβιν εδώ και πολύ καιρό και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα μείνει στην ιστορία ως ένας από τους ΜΕΓΑΛΟΥΣ προέδρους της Fed, ίσως ο καλύτερος. Πάνω από όλα, είναι ο ιδανικός υποψήφιος και δεν θα σας απογοητεύσει ποτέ», δήλωσε ο Τραμπ ανακοινώνοντας την κίνηση με στόχο να αφήσει το στίγμα του στην Fed, την οποία επιμένει να επικρίνει επειδή δεν υποκύπτει στις απαιτήσεις του για χαμηλότερα επιτόκια. Ο διορισμός απαιτεί την έγκριση του αμερικανικού Κογκρέσου.

Η Fed θεωρείται από καιρό σταθεροποιητική δύναμη στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές, σε μεγάλο βαθμό λόγω της ανεξαρτησίας της από την πολιτική σκηνή.

Οι κλιμακούμενες προσπάθειες του Τραμπ να θέσει σε δοκιμασία αυτή την ανεξαρτησία, συμπεριλαμβανομένης της απόφασης του Υπουργείου Δικαιοσύνης τον Ιανουάριο να ξεκινήσει ποινική έρευνα για τον Πάουελ, έχουν δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια δύσκολη διαδικασία επικύρωσης από τη Γερουσία για οποιονδήποτε διάδοχο.

Ο Kevin Warsh, πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, φτάνει στο The Sun Valley Resort για τη διάσκεψη Allen and Company Sun Valley Media and Technology Conference στο Sun Valley, Αϊντάχο, ΗΠΑ, στις 8 Ιουλίου 2025. REUTERS/Brendan McDermid/Αρχείο φωτογραφίας

Ποιός είναι ο Κέβιν Γουόρς

Ο Kevin Warsh, ο οποίος διετέλεσε διοικητής της Fed από το 2006 έως το 2011, είναι ένας ανοιχτός επικριτής της Fed, σχολιάζοντας αρνητικά τα πάντα, από την υπερβολική εξάρτηση της κεντρικής τράπεζας από τα data(!) έως τη χρήση των περιουσιακών στοιχείων στον ισολογισμό της.

Ο 55χρονος οικονομολόγος, μέλος του δεξιού Hoover Institution και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της UPS, είχε επίσης εξεταστεί για τη θέση του προέδρου της Fed κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Tραμπ.

Ο Γουόρς είχε σχετικά «επιθετική» φήμη κατά την πρώτη θητεία του ως διοικητής της Fed, πράγμα που σημαίνει ότι τείνει να υποστηρίζει υψηλότερα επιτόκια και εστιάζει στις ανησυχίες για τον πληθωρισμό. Ωστόσο, τώρα θεωρείται ως μια φωνή που θα υποστηρίξει χαμηλότερα επιτόκια στο εγγύς μέλλον.

«Πιστεύει ότι πρέπει να μειωθούν τα επιτόκια», δήλωσε ο Τραμπ στην Wall Street Journal τον Δεκέμβριο. «Και το ίδιο πιστεύουν όλοι όσοι έχω μιλήσει».

