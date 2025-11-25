Η εισαγγελία του Μιλάνου ζήτησε την επιβολή ποινής φυλάκισης ενός έτους και οκτώ μηνών για την Κιάρα Φεράνι, μία από τις πιο γνωστές Ιταλίδες influencers και επιχειρηματίες, στο πλαίσιο της ποινικής έρευνας που αφορά τις προωθητικές της συνεργασίες.

Όπως μεταδίδουν ιταλικά μέσα ενημέρωσης, ο εισαγγελέας υποστηρίζει ότι η Φεράνι, σε συνεργασία με τις εταιρείες της, φέρεται να προέβη σε παραπλανητικές πρακτικές σχετικά με την πώληση χριστουγεννιάτικων και πασχαλινών προϊόντων.

Κατά την αγόρευσή τους, οι εισαγγελείς Ουτζένιο Φούσκο και Κρίστιαν Μπαρίλι ανέφεραν ότι από την έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας προκύπτει πως η επιχειρηματίας απέκτησε περίπου 2,2 εκατομμύρια ευρώ, ποσό το οποίο θεωρούν «αδικαιολόγητο».

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι καταναλωτές φέρεται να οδηγήθηκαν στο να πιστεύουν ότι μέρος των εσόδων από τα προϊόντα θα διατεθεί για φιλανθρωπικούς σκοπούς, κάτι που, κατά την εισαγγελία, δεν συνέβη στον βαθμό που παρουσιαζόταν.

Η Φεράνι έχει απορρίψει κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες, τονίζοντας ότι ενήργησε με καλή πίστη και ότι ούτε η ίδια ούτε οι εταιρείες της απέσπασαν παράνομο όφελος. Επισημαίνει μάλιστα ότι οι φιλανθρωπικές δράσεις με τις οποίες συνδέονταν οι καμπάνιες πραγματοποιήθηκαν, ενώ τα ποσά που συγκεντρώθηκαν αποδόθηκαν κανονικά στους φορείς που είχαν ανακοινωθεί.

Παράλληλα, η επιχειρηματίας έχει ήδη καταβάλει σημαντικό χρηματικό ποσό στο πλαίσιο συμβιβασμού με την Αρχή Ανταγωνισμού, διαδικασία που αφορά το διοικητικό σκέλος της υπόθεσης και δεν επηρεάζει την ποινική δίκη που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η υπεράσπιση αναμένεται να παρουσιάσει τα επιχειρήματά της στην επόμενη συνεδρίαση, όπου θα δοθούν απαντήσεις στις αιτιάσεις της εισαγγελίας. Μετά την ολοκλήρωση των αγορεύσεων, το δικαστήριο θα προχωρήσει στην έκδοση της απόφασής του, η οποία αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της δημοσιότητας που έχει λάβει η υπόθεση.