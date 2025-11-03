Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η νέα πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, έφτασε στην Αθήνα το μεσημέρι του Σαββάτου, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας διπλωματικής περιόδου στις σχέσεις των δύο χωρών.

Το ίδιο βράδυ, παρέθεσε επίσημη δεξίωση στο ξενοδοχείο «Grand Hyatt» με αφορμή τη συμπλήρωση 250 χρόνων από την ίδρυση του Σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών, στην οποία παρευρέθηκαν Έλληνες και Αμερικανοί επιχειρηματίες, πολιτικοί και εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Advertisement

Advertisement

Η παρουσία της Γκίλφοϊλ, γνωστής για το δυναμικό της στυλ και τις δημόσιες εμφανίσεις της στις ΗΠΑ, προσέλκυσε έντονο ενδιαφέρον από τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης.

Το βράδυ της Κυριακής, η Γκίλφοϊλ επέλεξε να γνωρίσει και την ελληνική νυχτερινή ζωή, δίνοντας το «παρών» στο κέντρο όπου εμφανίζεται ο δημοφιλής τραγουδιστής Κωνσταντίνος Αργυρός.

Η ίδια έφτασε στην Ελλάδα συνοδευόμενη από τον 19χρονο γιο της, Ρόναν Άντονι Βίλενσι, ο οποίος θα συνεχίσει τις σπουδές του διαδικτυακά, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες του «Πρωινού» του ΑΝΤ1, θα εγκατασταθεί μόνιμα στην Αθήνα, μαζί με τη μητέρα του. Κατά την αποχώρησή τους από το «Κέντρο Αθηνών», οι κάμερες κατέγραψαν μια πιο ανθρώπινη και χαλαρή στιγμή, με τον Ρόναν να κουβαλά στην πλάτη του μια φίλη του που δεν φορούσε παπούτσια.

Ο Ρόναν αποτελεί καρπό του γάμου της Κίμπερλι με τον επιχειρηματία Έρικ Βίλενσι, από τον οποίο παντρεύτηκε τον Μάιο του 2006 στα νησιά Μπαρμπέιντος. Γεννήθηκε τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, όμως οι γονείς του χώρισαν το 2009, όταν εκείνος ήταν μόλις τριών ετών.

Πριν από τον Βίλενσι, η Γκίλφοϊλ ήταν παντρεμένη με τον σημερινό κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, από το 2001 έως το 2006. Μετά τον χωρισμό της από τον Βίλενσι, η Γκίλφοϊλ έγινε ζευγάρι με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, γιο του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, με τον οποίο αρραβωνιάστηκε το 2020. Η σχέση τους, που απασχόλησε ιδιαίτερα τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, έληξε το 2024.

Advertisement

Η Γκίλφοϊλ έχει δηλώσει πολλές φορές τη βαθιά αφοσίωσή της στον γιο της. Τον Απρίλιο του 2024, με αφορμή τον χορό αποφοίτησής του, μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια συγκινητική ανάρτηση γεμάτη περηφάνια και αγάπη.

«Βλέποντάς τον ντυμένο και έτοιμο για τον χορό αποφοίτησης, μου έρχονται στο μυαλό όλες οι αναμνήσεις από τα πρώτα του βήματα. Είναι μια απόδειξη της ανάπτυξής του και του απίστευτου νεαρού άνδρα που έχει γίνει», έγραψε χαρακτηριστικά.

Advertisement

Παράλληλα με τις σπουδές του, ο Ρόναν –ή “RoDog”, όπως τον αποκαλεί χαϊδευτικά η μητέρα του– ασχολείται ενεργά με τον αθλητισμό, το ποδόσφαιρο, το wakeboarding και το ψάρεμα. Είναι κοινωνικός και δραστήριος, ενώ έχει εμφανιστεί σε πολλές δημόσιες εκδηλώσεις δίπλα στην οικογένεια Τραμπ. Μαζί με τη μητέρα του και τον Ντον Τζούνιορ, παρακολούθησε το Εθνικό Συνέδριο των Ρεπουμπλικανών το 2024 στο Μιλγουόκι, καθώς και την ακρόαση της Γκίλφοϊλ ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ.

Από το περασμένο Σαββατοκύριακο, ο Ρόναν ζει μαζί με τη μητέρα του στην Αθήνα, χτίζοντας ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή τους. Η άφιξη της Γκίλφοϊλ στην ελληνική πρωτεύουσα δεν σηματοδοτεί μόνο την ανάληψη ενός διπλωματικού ρόλου, αλλά και μια προσωπική νέα αρχή για εκείνη και τον γιο της, που φαίνεται να αγκαλιάζουν με ενθουσιασμό τη ζωή στην Ελλάδα.

Advertisement