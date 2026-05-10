Με ιδιαίτερα προσωπικό και συγκινητικό τρόπο τίμησε τη Γιορτή της Μητέρας η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, μοιράζοντας με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους τρυφερές στιγμές με τον γιο της.

Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες που καταγράφουν την πορεία του Ρόναν από τα πρώτα του χρόνια μέχρι σήμερα, εκφράζοντας την υπερηφάνειά της για τον ρόλο της ως μητέρας.

Στις αναρτήσεις της περιλαμβάνονται εικόνες από τη στιγμή της γέννησής του, όταν τον κρατούσε στην αγκαλιά της, αλλά και πιο πρόσφατα στιγμιότυπα, όπως παιχνίδια στην παραλία. Η ίδια τόνισε πως η μητρότητα αποτελεί τον σημαντικότερο και πιο καθοριστικό ρόλο της ζωής της, υπογραμμίζοντας τη βαθιά συναισθηματική σύνδεση με τον γιο της.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Η μητρότητα είναι ο πιο σημαντικός και πιο ανταποδοτικός ρόλος που θα έχω ποτέ. Είμαι τόσο περήφανη που είμαι η μαμά σου, Ρόναν. Σε ευχαριστώ που κάνεις τη ζωή πιο φωτεινή, πιο γλυκιά και πιο ουσιαστική κάθε μέρα. Χαρούμενη Γιορτή της Μητέρας σε όλες τις υπέροχες μαμάδες εκεί έξω».