Σε τραγωδία εξελίσεται το δυστύχημα σε ανθρακορυχείο της Κίνας καθώς εκτιμάται ότι οι νεκροί θα φτάσουν τους 100 καθώς ο αριθμός αυξάνει συνεχώς, ενώ εκτιμάται ότι υπάρχουν ακόμη παγιδευμένοι στις στοές μετά την έκρηξη αερίου.

Στο ορυχείο στην πόλη Λιουσενγιού, βρίσκονταν 247 άνθρωποι όταν έγινε το δυστύχημα το βράδυ της Παρασκευή, με τις επιχειρήσεις διάσωσης να συνεχίζονταν, ενώ ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ έδωσε εντολή να κινητοποιηθούν «όλα τα μέσα», να προσφερθούν φροντίδες στους τραυματίες και να διενεργηθεί έρευνα σε βάθος για το δυστύχημα, πάντα κατά το Νέα Κίνα.

Ο κ. Σι τόνισε ότι οι αρχές πρέπει να «αντλήσουν μαθήματα από το συμβάν αυτό (…), να παραμένουν μόνιμα σε επαγρύπνηση για την εργασιακή ασφάλεια (…) και να προλαμβάνουν και να αποτρέπουν τέτοια μείζονα και καταστροφικά ατυχήματα», πρόσθεσε το πρακτορείο.

Μερικές ώρες νωρίτερα, το Νέα Κίνα μετέδωσε ότι οι 16 από τους παγιδευμένους βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση και είχε διευκρινίσει πως το επίπεδο μονοξειδίου του άνθρακα–άχρωμου και άοσμου αερίου–ξεπέρασε το επιτρεπόμενο όριο.

Το ορυχείο αυτό βρίσκεται κάπου 500 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Πεκίνου, στην επαρχία Σανσί, επίκεντρο της εκμετάλλευσης κοιτασμάτων άνθρακα στην Κίνα.

Η ασιατική δύναμη κατατάσσεται πρώτη παγκοσμίως στις εκλύσεις CO2, όπως και στην κατανάλωση άνθρακα, πρώτης ύλης που θεωρείται πιο αξιόπιστη λύση σε σύγκριση με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας λόγω των διαλείψεων στην παροχή.

Η εργασιακή ασφάλεια στα κινεζικά ορυχεία θεωρείται πως έχει βελτιωθεί τις τελευταίες δεκαετίες, χάρη σε σειρά μέτρων των αρχών. Μολαταύτα, τα δυστυχήματα παραμένουν συχνά στον τομέα αυτόν δραστηριότητας, καθώς η εφαρμογή των πρωτοκόλλων ασφαλείας συχνά χαρακτηρίζεται υπερβολικά χαλαρή.