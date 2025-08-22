Τουλάχιστον 12 αστυνομικοί σκοτώθηκαν χθες Πέμπτη σε επιθέσεις ομάδας διαφωνούντων των πρώην FARC στη βορειοδυτική Κολομβία, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που δημοσιοποίησε ο Αντρές Χουλιάν Ρεντόν, ο επικεφαλής της τοπικής αυτοδιοίκησης στη νομαρχία Αντιόκια, όπου υπάγεται διοικητικά η Μεδεγίν.

Παράλληλα, έξι πολίτες σκοτώθηκαν και άλλοι 70 και πλέον τραυματίστηκαν σε επίθεση με φορτηγό παγιδευμένο με μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών στην Κάλι (νοτιοδυτικά), αποδοθείσα σε διακριτή παράταξη διαφωνούντων των πρώην FARC, αυξάνοντας τον συνολικό απολογισμό των επιθέσεων χθες Πέμπτη στους 18 νεκρούς.

Τον Ιούνιο, παράταξη διαφωνούντων των πρώην FARC, το λεγόμενο κεντρικό γενικό επιτελείο (EMC), ανέλαβε την ευθύνη για σειρά βομβιστικών ενεργειών και άλλων επιθέσεων στην Κάλι και γύρω από αυτήν, που είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους επτά άνθρωποι, πέντε πολίτες και δύο αστυνομικοί.

«Πυροδοτήθηκε βόμβα» κοντά στη στρατιωτική βάση Μάρκο Φιδέλ Σουάρες, σε οδική αρτηρία στο βόρειο τμήμα της πόλης 2,2 εκατομμυρίων κατοίκων, ανέφερε αρχικά η αστυνομία.

Δίνοντας νεότερο απολογισμό των θυμάτων της επίθεσης στον Τύπο, ο δήμαρχος Έδερ είπε πως «η Κάλι γίνεται εκ νέου θύμα ναρκοτρομοκρατικής επίθεσης».

Ο κ. Έδερ ανακοίνωσε πως απαγορεύει άμεσα και μέχρι νεοτέρας την κυκλοφορία φορτηγών στην πόλη, εξαιτίας του φόβου ότι μπορεί να διαπραχτούν κι άλλες επιθέσεις, ενώ προσέφερε αμοιβή 10.000 δολαρίων για οποιαδήποτε πληροφορία δοθεί στην αστυνομία που θα μπορούσε να οδηγήσει στον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Οπτικό υλικό το οποίο κυκλοφορεί σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζει ανθρώπους στο έδαφος καθώς τους προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες διασώστες, φορτηγό στις φλόγες, αρκετά ακόμη οχήματα που έχουν υποστεί ζημιές και παράθυρα που έχουν γίνει θρύψαλα.

«Ακούσαμε τον κρότο τεράστιας έκρηξης κοντά στην αεροπορική βάση», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Έκτορ Φάμπιο Μπολάνος, 65 ετών, προσθέτοντας πως «υπήρχαν τόσοι πολλοί τραυματίες» πεσμένοι στο έδαφος.

«Υπάρχουν νεκροί ανάμεσα σε διερχόμενους στη λεωφόρο», περιέγραψε στο AFP άλλος αυτόπτης μάρτυρας, ο Αλέξις Ατισάβαλ, 40 ετών. Την ώρα της έκρηξης, βρισκόταν μέσα στο κατάστημά του, όπου κατασκευάζονται ταμπέλες και υαλοπίνακες — πολλοί από αυτούς τους τελευταίους κομματιάστηκαν τραυματίζοντας κόσμο, είπε ακόμη.

Οι αρχές απομάκρυναν εσπευσμένα τους παριστάμενους σε κτίρια και σχολείο κοντά στο τόπο της έκρηξης.

Η επικεφαλής της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Ντίλιαν Φρανσίσκα Τόρο έκανε επίσης λόγο για «τρομοκρατική επίθεση» και πρόσθεσε «η τρομοκρατία δεν θα μας νικήσει».

Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει σε ποια από τις ένοπλες οργανώσεις που δρουν στην Κολομβία επιρρίπτουν την ευθύνη για τη βομβιστική επίθεση. Το EMC είχε αναλάβει το ίδιο την ευθύνη για τις επιθέσεις του Ιουνίου.

Νωρίτερα χθες, στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας σημειώθηκε επίθεση με drone εναντίον ελικοπτέρου της αστυνομίας.

Αξιωματικός της αστυνομίας είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι δράστες της επίθεσης «παρενόχλησαν» ομάδα ανθρώπων στους οποίους είχε ανατεθεί η καταστροφή καλλιεργειών κόκας. Επιτέθηκαν επίσης με τη χρήση drone σε ένα από τα ελικόπτερα που τους μετέφεραν, με αποτέλεσμα να συντριβεί.

Σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορεί οπτικό υλικό που εικονίζει ελικόπτερο να πετά, προτού ακολουθήσουν κρότος και η πτώση του.

Αρχικά, η αστυνομία απέδωσε την επίθεση στο καρτέλ Clan del Golfo, τη μεγαλύτερη ένοπλη οργάνωση που δρα στην Κολομβία. Όμως ο υπουργός Άμυνας Πέδρο Σάντσες διόρθωσε την πληροφορία αυτή αργότερα. Σύμφωνα τον κ. Σάντσες, που εκφράστηκε μέσω X, «νεότερες πληροφορίες» της αστυνομίας «επιβεβαιώνουν» ότι επρόκειτο για επίθεση «της E36», που είναι «εγκληματική οργάνωση διαφωνούντων, μέρος του καρτέλ του ούτως καλούμενου Καλαρκά».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

