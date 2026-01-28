REUTERS - Η νταλίκα με την οποία συγκρούστηκε βαν στο οποίο επέβαιναν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ

Μία απίστευτη τραγωδία έλαβε χώρα το μεσημέρι της Δευτέρας (27/1) στην Ρουμανία, όταν το βαν στο οποίο επέβαιναν 10 Έλληνες οπαδοί συγκρούστηκε με διερχόμενη νταλίκα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν επτά φίλοι του ΠΑΟΚ και να μεταφερθούν τραυματισμένοι σε κοντινό νοσοκομείο οι τρεις συνεπιβάτες τους.

Ρουμανικές και ελληνικές αρχές βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία για την ταυτοποίηση και την επιστροφή των σορών, την στιγμή που η είδηση για τον θάνατο των επτά οπαδών έχει προκαλέσει θλίψη σε Αλεξάνδρεια, Κατερίνη και Θεσσαλονίκη, τους τόπους καταγωγής των νεαρών θυμάτων.

Ομίχλη, κούραση και η μοιραία προσπέραση

Το δυστύχημα σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο ND6 – E70 κοντά στην πόλη Lugojelul και όπως φαίνεται και στο βίντεο, το βαν με τους Έλληνες οπαδούς εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με νταλίκα που ερχόταν με μεγάλη ταχύτητα.

Δευτερόλεπτα πριν την τραγωδία, το βαν στο οποίο επέβαιναν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ βρήκε στο πλάι την προπορευόμενη νταλίκα – από την οποία καταγράφηκε η στιγμή της σύγκρουσης – με αποτέλεσμα να αλλάξει πορεία και να παραμείνει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, χωρίς ο οδηγός να προλάβει να αντιδράσει και να επαναφέρει το όχημα στην λωρίδα του.

Πρόκειται για μια «μοιραία» προσπέραση σε έναν στενό δρόμο με δύο λωρίδες κυκλοφορίας, όπου στην μέση διακρίνονται οι διακεκομμένες διαχωριστικές γραμμές. Η ορατότητα στο συγκεκριμένο ύψος του αυτοκινητόδρομου είναι χαμηλή, καθώς η ομίχλη είναι έντονη.

Την ίδια στιγμή, η κούραση ενδεχομένως να έπαιξε τον δικό της ρόλο στην σύγκρουση, καθώς οι οπαδοί του ΠΑΟΚ φαίνεται πως ξεκίνησαν ξημερώματα Δευτέρας από την Θεσσαλονίκη και διένυσαν μία απόσταση μεγαλύτερη των 750 χιλιομέτρων, οδηγώντας για περίπου εννέα συνεχόμενες ώρες.

Πρώτη στα δυστυχήματα η Ρουμανία

Η Ρουμανία εξακολουθεί να βρίσκεται στην κορυφή της «μαύρης» λίστας με τα περισσότερα θανατηφόρα τροχαία στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα, η χώρα κατέχει ένα από τα μικρότερα δίκτυα αυτοκινητοδρόμων, με την πλειοψηφία των πολιτών να εμφανίζονται δυσαρεστημένοι για τα έργα που δεν έχουν γίνει.

Ο E70 αυτοκινητόδρομος συνιστά μία από τις κυριότερες οδικές αρτηρίες της Ρουμανίας. Συνδέει την πρωτεύουσα, το Βουκουρέστι, με τη δυτική Ρουμανία (Κραϊόβα, Τιμισοάρα) και τα σύνορα με τη Σερβία και την Ουγγαρία. Παρά τη στρατηγική του σημασία για τις εμπορευματικές μεταφορές και το διεθνές δίκτυο ο δρόμος παρουσιάζει προβλήματα.

Ειδικότερα, ο εν λόγω αυτοκινητόδρομος έχει μία λωρίδα ανά κατεύθυνση, διασχίζει κατοικημένες περιοχές και στερείται σε αρκετά σημεία διαχωριστικά στηθαία. Μάλιστα, ο Ε70 θεωρείται ένας από τους πλέον επικίνδυνους δρόμους – όχι μόνο στην Ρουμανία, αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη – επειδή από εκεί περνούν καθημερινά πολλά φορτηγά και παρατηρούνται συνεχώς προσπεράσεις, όπως αυτή που έκαναν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, που κατευθύνονταν στην Γαλλία για τον αγώνα της ποδοσφαιρικής ομάδας με την Λυών.