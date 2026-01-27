Ένα απίστευτο δυστύχημα έλαβε χώρα το μεσημέρι της Τρίτης (27/1) στην Ρουμανία, όταν το βαν στο οποίο επέβαιναν φίλοι του ΠΑΟΚ συγκρούστηκε με διερχόμενη νταλίκα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν ακαριαία επτά οπαδοί του «Δικέφαλου του Βορρά». Πρόκειται για μια ασύλληπτη τραγωδία, η οποία ξυπνάει «εφιάλτες» από εκείνη των Τεμπών, τον Οκτώβριο του 1999.

Τότε, 3.500 οπαδοί του ΠΑΟΚ είχαν κατέβει στην Αθήνα, για τον εκτός έδρας αγώνα με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ και το γκολ ισοφάρισης του Τζο Νάγκμπε, 15 λεπτά πριν το τέλος της αναμέτρησης, έφερε έξαλλους πανηγυρισμούς στις «τάξεις» του «Δικέφαλου του Βορρά» και σίγουρα δεν προμήνυε αυτό που θα ακολουθούσε μερικές ώρες αργότερα.

Περίπου ένα χιλιόμετρο πριν την είσοδο στην κοιλάδα των Τεμπών, ένα από τα περίπου 60 πούλμαν που μετέφεραν τους οπαδούς του ΠΑΟΚ συγκρούστηκε με διερχόμενο φορτηγάκι. Το λεωφορείο εξετράπη της πορείας του, έφυγε από την στροφή και κατέληξε αναποδογυρισμένο σε χαντάκι 4-5 μέτρων.

Ήταν ξημερώματα της 4ης Οκτωβρίου 1999 όταν σήμανε συναγερμός στις τοπικές αρχές για το σοβαρό δυστύχημα, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο έξι νέων παιδιών, ηλικίας από 17 έως 25 έτη. Τα περισσότερα θύματα κάθονταν στο πάνω μέρος του διώροφου λεωφορείου, ενώ ο μοναδικός νεκρός από το κάτω μέρος ήταν ο 25χρονος Δημήτρης Ανδρεαδάκης, ο άνθρωπος ο οποίος «έκλεισε» το πούλμαν με το οποίο θα ταξίδευε εκείνος και οι συνοπαδοί του.

Ο Δημήτρης χαρακτηρίζεται ως ένας έξυπνος άνθρωπος, με χιούμορ και ενσυναίσθηση από όσους είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν. Την στιγμή της σύγκρουσης εκσφενδονίστηκε εκτός του λεωφορείου, ενώ ο διπλανός επιβάτης, όπως αποκάλυψε, μετακινήθηκε σε άλλη θέση λίγο νωρίτερα, καθώς το παράθυρο ήταν ανοιχτό και έκανε κρύο. «Ήμουν τυχερός», όχι όμως και ο 25χρονος Δημήτρης.

Τέμπη: Έδωσε το λεωφορείο στον 19χρονο γιο του

Το σοκαριστικό στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι ο οδηγός του λεωφορείου, παρέδωσε το τιμόνι – και τις ζωές των έξι οπαδών του ΠΑΟΚ – στον άπειρο, 19χρονο γιο του, που κοιμήθηκε την ώρα που οδηγούσε, σύμφωνα με όσα κατέθεσε στο δικαστήριο. Ο νεαρός «οδηγός» εξέτισε κανονικά την ποινή φυλάκισης που του επιβλήθηκε, σε στρατιωτικές φυλακές, καθώς εκείνη την περίοδο εκτελούσε την στρατιωτική του θητεία.

Στο σημείο του δυστυχήματος η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έχει δημιουργήσει ένα μνημείο με τα ονόματα των έξι αδικοχαμένων φίλων της ομάδας και ευχή όλων ήταν η ομάδα να μην ξαναζήσει ποτέ μία τέτοια τραγωδία. Δυστυχώς η ευχή δεν έγινε πραγματικότητα και σήμερα (27/1), η οικογένεια του ΠΑΟΚ θρηνεί για ακόμα μία φορά.

Η αιματηρή σύγκρουση στην Ρουμανία

Το μεσημέρι της Τρίτης (27/1) γράφτηκε μία μαύρη σελίδα στην ιστορία του συλλόγου. Ο ΠΑΟΚ αλλά και ολόκληρη η Ελλάδα, θρηνεί την απώλεια επτά νέων ανθρώπων, που έτυχε να βρίσκονται στο λάθος σημείο, την λάθος στιγμή, καθώς ταξίδευαν οδικώς στην Γαλλία, για να παρακολουθήσουν τις προσπάθειες της ομάδας του Ρασβάν Λουτσέσκου στον αγώνα του Europa League με την Λυών.

Μεταξύ άλλων πρόκειται και για την μεγαλύτερη τραγωδία που έχει ζήσει η Ρουμανία τα τελευταία χρόνια, χώρα καταγωγής του προπονητή του «Δικέφαλου του Βορρά». Τα ρουμανικά μίντια στάθηκαν από την πρώτη στιγμή στην αιματηρή σύγκρουση στον αυτοκινητόδρομο ND6 – E70 κοντά στην πόλη Lugojelul.

Στο σοκαριστικό βίντεο, που δόθηκε στην δημοσιότητα, διακρίνεται το μαύρο βαν στο οποίο επέβαιναν 10 φίλοι του ΠΑΟΚ, να εισέρχεται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και να συγκρούεται με διερχόμενη νταλίκα, που ερχόταν με μεγάλη ταχύτητα. Η είδηση έχει προκαλέσει θλίψη σε ολόκληρη την χώρα, με τις ποδοσφαιρικές ομάδες να στέλνουν συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Όπως δήλωσε και ο Ιβάν Σαββίδης, «αυτά τα παιδιά, τα παιδιά του ΠΑΟΚ, είναι δικά μας παιδιά και εμείς κάνουμε τα πάντα για την οικογένειά μας και δεν αφήνουμε κανέναν μόνο».