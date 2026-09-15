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Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από επίσημη καταγγελία του ΙΝΚ, η οποία οδήγησε σε αιφνιδιαστικό επιτόπιο έλεγχο από κλιμάκιο του Υπουργείου.

Κατά τον έλεγχο επιβεβαιώθηκε η διενέργεια θεραπειών πλασμαφαίρεσης, ενώ τα ευρήματα διαβιβάστηκαν πλέον στην Αστυνομία για περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.

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Λουκέτο στις κλινικές για τις οποίες προέκυψαν σοβαρά ζητήματα αδειοδότησης και παροχής αμφιλεγόμενων ιατρικών θεραπειών έβαλε το Υπουργείο Υγείας στην Κύπρο, έπειτα από αστραπιαία έρευνα των αρμόδιων υπηρεσιών.

Ένα κρίσιμο στοιχείο που μπορεί πλέον να αποκαλυφθεί αφορά την αφετηρία της διερεύνησης: η καταγγελία στην οποία αναφέρονται πηγές του Υπουργείου Υγείας είναι αυτή που υπέβαλε το ΙΝΚ, στη βάση πληροφοριών που είχαν προηγουμένως συγκεντρωθεί και διασταυρωθεί δημοσιογραφικά.

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Πριν από οποιαδήποτε δημοσιοποίηση, τα στοιχεία τέθηκαν ενώπιον των αρμόδιων Αρχών. Αρχικά ενημερώθηκε ο Υπουργός Υγείας, κ. Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, και ακολούθησε γραπτή καταγγελία προς την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου. Η ανταπόκριση ήταν ταχύτατη και άμεση.

Την επόμενη ημέρα, κλιμάκιο του Υπουργείου Υγείας πραγματοποίησε αιφνιδιαστικό επιτόπιο έλεγχο στις μη αδειοδοτημένες κλινικές και, σύμφωνα με πληροφορίες, επιβεβαίωσε ουσιώδες μέρος των στοιχείων που είχαν τεθεί ενώπιον του Υπουργείου.

Μεταξύ άλλων, διαπιστώθηκε ότι πραγματοποιούνταν θεραπείες πλασμαφαίρεσης. Πρόκειται για διαδικασία που βρέθηκε το τελευταίο διάστημα στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος είχε υποβληθεί σε ανάλογη διαδικασία.

Το κλιμάκιο συνέταξε λεπτομερή έκθεση με όσα διαπίστωσε κατά τον έλεγχο. Την Κυριακή η έκθεση ήταν έτοιμη και τη Δευτέρα με βάση τα καταγεγραμμένα στοιχεία εκδόθηκε το διάταγμα αναστολής λειτουργίας των κλινικών.

Παράλληλα, τα ευρήματα διαβιβάστηκαν στην Αστυνομία και πλέον αναμένονται οι εξελίξεις της αστυνομικής έρευνας, καθώς τα ανοικτά ζητήματα είναι πολλά: από το καθεστώς αδειοδότησης και το ιδιοκτησιακό και εταιρικό πλέγμα μέχρι τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τα πρόσωπα που πραγματοποιούσαν τις ιατρικές πράξεις και τις συνθήκες υπό τις οποίες αυτές παρέχονταν.

Η καταγγελία που άνοιξε την έρευνα

Η επιλογή που έγινε εξαρχής ήταν να προηγηθεί η ενημέρωση των αρμόδιων Αρχών και να ακολουθήσει η δημοσιοποίηση.

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Οι πληροφορίες είχαν διασταυρωθεί και κρίθηκαν αρκετά σοβαρές ώστε να κατατεθούν πρώτα ενώπιον του Υπουργείου Υγείας. Το βράδυ της Πέμπτης η υπόθεση τέθηκε επισήμως ενώπιον της αρμόδιας Διεύθυνσης μέσω της καταγγελίας του ΙΝΚ.

Η επιλογή να μη δημοσιοποιηθούν εκείνη τη στιγμή τα στοιχεία, έγινε για λόγους προστασίας της έρευνας, καθώς μια πρόωρη δημοσίευση θα μπορούσε να προειδοποιήσει τους εμπλεκόμενους και ενδεχομένως να αλλοιώσει την εικόνα που θα συναντούσαν οι λειτουργοί κατά τον έλεγχο.

Έτσι, την Παρασκευή, όταν οι λειτουργοί του Υπουργείου εισήλθαν αιφνιδιαστικά στις εγκαταστάσεις, είχαν τη δυνατότητα να καταγράψουν την πραγματική εικόνα λειτουργίας των χώρων, τις δραστηριότητες και τον εξοπλισμό που υπήρχε σε αυτούς.

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Τι είχε προηγηθεί

Η υπόθεση αφορά δύο κλινικές στην Αραδίππου, γύρω από τις οποίες είχαν προκύψει σοβαρά ερωτήματα τόσο για την αδειοδότησή τους όσο και για τις υπηρεσίες που προσέφεραν.

Η δημοσιογραφική έρευνα είχε εντοπίσει μια ασυνήθιστη εικόνα: δύο διαφορετικές κλινικές στην ίδια ουσιαστικά εγκατάσταση, κοινά πρόσωπα να εμφανίζονται με διαφορετικές ιδιότητες και ένα ευρύ φάσμα θεραπειών για σοβαρές παθήσεις και καταστάσεις.

Μεταξύ όσων είχαν εντοπιστεί περιλαμβάνονταν θεραπείες που προβάλλονταν ως μέθοδοι «εκκαθάρισης» του οργανισμού, αντιμετώπισης υπολειμμάτων από εμβόλια COVID-19, ενίσχυσης του ανοσοποιητικού, αντιμετώπισης αυτοάνοσων νοσημάτων και δυσανεξίας στην άσκηση, με χρεώσεις που σε ορισμένες περιπτώσεις ανέρχονταν σε πολλές χιλιάδες ευρώ.

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Ο υπουργός και οι υπηρεσίες που έδρασαν υπό τις οδηγίες του, αντέδρασαν αμέσως και αυτή είναι μία θετική μια εξέλιξη που πρέπει να καταγραφεί, ιδιαίτερα σε μια υπόθεση που άπτεται άμεσα της δημόσιας υγείας και στην οποία η ταχύτητα παρέμβασης είχε ουσιαστική σημασία.

Πηγή: ink.com

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