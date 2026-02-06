Απάντηση στις αντιδράσεις που προκάλεσε το ρατσιστικό βίντεο που ανήρτησε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social που του ανήκει και εμφανίζει το ζεύγος Ομπάμα με τη μορφή πιθήκων, προσπάθησε να δώσει ο Λευκός Οίκος.

Λίγο πριν το μεσημέρι, ο Λευκός Οίκος κατηγόρησε έναν υπάλληλο για το βίντεο που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό Truth Social του Τραμπ και δήλωσε ότι η ανάρτηση είχε αφαιρεθεί. «Ένας υπάλληλος του Λευκού Οίκου δημοσίευσε κατά λάθος αυτό το περιεχόμενο. Διαγράφηκε» ανέφερε ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της αμερικανικής κυβέρνησης, αφού το εν λόγω μονταρισμένο υλικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, ακόμη και από τους Ρεπουμπλικάνους.

Προηγουμένως ωστόσο, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ κατήγγειλε την «ψευδοαγανάκτηση» που προκάλεσε, κατ’ αυτήν, το βίντεο, χωρίς να πει ότι η ανάρτηση οφειλόταν σε λάθος.

Η δήλωση ήρθε μετά από σοβαρές αντιδράσεις, συμπεριλαμβανομένης της αντίδρασης του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Τιμ Σκοτ, του μοναδικού Αφροαμερικανού στη Γερουσία, ο οποίος χαρακτήρισε την ανάρτηση ρατσιστική και είπε ότι ο Τραμπ θα έπρεπε να την αφαιρέσει.

Το βίντεο, διάρκειας λίγο μεγαλύτερης του ενός λεπτού, παρουσιάζει υποτιθέμενες αποδείξεις για λαθροχειρίες στη διάρκεια των εκλογών του 2020, τις οποίες ο ρεπουμπλικανός πρόεδρος ισχυρίζεται ότι είχε κερδίσει και του τις έκλεψε ο δημοκρατικός Τζο Μπάιντεν.

Λίγο πριν από το τέλος της ανάρτησης και για δύο δευτερόλεπτα εμφανίζεται ένα βίντεο των συζύγων Ομπάμα στο οποίο έχει γίνει μοντάζ και τα γελαστά πρόσωπά τους έχουν τοποθετηθεί πάνω σε σώματα πιθήκων, με φόντο τη ζούγκλα.