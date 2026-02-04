Ο Σάιφ αλ Ισλάμ Καντάφι, ο πιο γνωστός γιος του Μουαμάρ Καντάφι, ανατραπέντα ηγέτη της Λιβύης, σκοτώθηκε από πυροβολισμούς, σύμφωνα με πηγές κοντά στην οικογένεια, ανέφεραν την Τρίτη ο δικηγόρος του, Καλέντ ελ Ζαΐντι και λιβυκά ΜΜΕ.

Το γραφείο του γενικού εισαγγελέα είπε την Τετάρτη πως ερευνητές και ιατροδικαστές εξέτασαν το πτώμα του την Τρίτη και διαπίστωσαν ότι έφερε τραύματα από πυροβολισμούς. Στη σχετική ανακοίνωση αναφερόταν πως γίνονταν έρευνες για να βρεθούν ύποπτοι και να αρχίσει ποινική έρευνα.

Ο Σάιφ αλ Ισλάμ Καντάφι ήταν πολύ γνωστός στη χώρα, ειδικά για τον ρόλο του στη διαμόρφωση πολιτικής πριν το 2011, μα σταδιακά, στο πέρασμα των ετών, πέρασε στην αφάνεια. Το 2015 ένα λιβυκό δικαστήριο τον είχε καταδικάσει σε θάνατο ερήμην για καταστολή ειρηνικών διαδηλώσεων κατά την εξέγερση του 2011, η οποία οδήγησε στην ανατροπή του πατέρα του, ο οποίος σκοτώθηκε τον Οκτώβριο του 2011. Επίσης έχει κατηγορηθεί από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για φερόμενα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Ο Σάιφ αλ Ισλάμ είχε θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία σε μια εκλογική διαδικασία που τελικά κατέρρευσε εν μέσω του πολιτικού αδιεξόδου.

Με πληροφορίες από Reuters