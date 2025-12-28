Η απαγωγή του συζύγου της Σουζάννα Λιου, του πάστορα Ρέιμοντ Κοχ, είχε χαρακτηριστεί για χρόνια ως ένα από τα πιο σκοτεινά και ανεξιχνίαστα μυστήρια στην Μαλαισία. Ωστόσο, μια πρόσφατη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου έφερε στο φως μια συγκλονιστική αλήθεια, αναδεικνύοντας επίσημα την εμπλοκή κρατικών φορέων στην υπόθεση.



Η απαγωγή που συγκλόνισε τη Μαλαισία

Στις 13 Φεβρουαρίου 2017, ο Ρέιμοντ Κοχ οδηγούσε στη συνοικία Petaling Jaya όταν μια ομάδα μασκοφόρων ανδρών σταμάτησε το όχημά του. Σύμφωνα με δημοσιεύματα και μαρτυρίες, τους εμπλεκόμενους περιέβαλαν SUV και μοτοσικλέτες, και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα τον τράβηξαν βίαια από το αυτοκίνητο. Το περιστατικό αυτό καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας και τα βίντεο κοινοποιήθηκαν στο διαδίκτυο, προκαλώντας σοκ στη χώρα.

Η εξαφάνισή του έμεινε ανεξήγητη για πολλά χρόνια, με την οικογένεια και διεθνείς οργανώσεις να ζητούν απαντήσεις. Οι αρχικές καταθέσεις των αρχών έλεγαν ότι δεν υπήρχε εμπλοκή της αστυνομίας και προσπάθησαν να παρουσιάσουν την υπόθεση ως απλή υπόθεση απαγωγής, αλλά αυτές οι εκδοχές αμφισβητήθηκαν έντονα.



Η ομολογία και η δικαστική αναγνώριση

Σε μια ιστορική απόφαση τον Νοέμβριο του 2025, το Ανώτατο Δικαστήριο της Κουάλα Λουμπούρ αναγνώρισε ότι τόσο η κυβέρνηση όσο και η αστυνομία ήταν υπεύθυνοι για την απαγωγή και την «επιβαλλόμενη εξαφάνιση» του Κοχ την πρώτη τέτοια απόφαση στη χώρα.

Σύμφωνα με άρθρο του BBC, το δικαστήριο έκρινε ότι μέλη της αστυνομίας ενεργούσαν με «κακή πίστη» και σε συνεργασία ή με ουσιαστική γνώση από ανώτερους αξιωματούχους, κάτι που επιβεβαίωσε τις μακροχρόνιες υποψίες της οικογένειας. Η απόφαση αυτή θεωρείται ορόσημο για τη δικαιοσύνη και την αναγνώριση των επιβαλλόμενων εξαφανίσεων στην Μαλαισία.

Τι αποφάσισε η δικαιοσύνη

Το δικαστήριο διέταξε:

την κυβέρνηση και την αστυνομία να καταβάλουν αποζημίωση ύψους πάνω από RM37 εκατομμυρίων (ρυγίνγκ Μαλαισίας) στην οικογένεια του Κοχ, συμπεριλαμβανομένων ημερήσιων αποζημιώσεων από την ημέρα της απαγωγής μέχρι την αποκάλυψη της τύχης του.

να επανεξεταστεί η υπόθεση και να ανοίξουν εκ νέου οι έρευνες με εποπτεία από υψηλόβαθμους αστυνομικούς.

Η απόφαση αυτή χαρακτηρίζεται ως η πρώτη καθολική δικαστική αναγνώριση κρατικής ευθύνης σε υπόθεση επιβαλλόμενης εξαφάνισης στην Μαλαισία και έχει προκαλέσει διεθνή αίσθηση.



Η προσωπική μάχη της Σουζάννα Λιου

Η Σουζάννα Λιου σύζυγος του Κοχ μετά την απαγωγή δεν υπέκυψε στη θλίψη αλλά έγινε μια από τις πιο επίμονες ακτιβίστριες κατά των επιβαλλόμενων εξαφανίσεων στη χώρα. Παρά το μετατραυματικό στρες και την αβεβαιότητα για το αν ο σύζυγος είναι ζωντανός ή νεκρός, έχει μετατρέψει τη δική της τραγωδία σε σκοπό για δικαιοσύνη και λογοδοσία.

Ζητά, μεταξύ άλλων:

τη δημιουργία ανεξάρτητου σώματος για την εποπτεία της αστυνομίας,

τη συγκρότηση ειδικής ομάδας που θα αναζητήσει όσους είναι ακόμα αγνοούμενοι,

και συνολικά διαφάνεια στη διαχείριση υποθέσεων επιβαλλόμενων εξαφανίσεων.

Η ίδια έχει δηλώσει ότι η αναζήτηση της αλήθειας παραμένει η πρώτη προτεραιότητά της, ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι θα συνεχίσει να αγωνίζεται χωρίς να έχει ακόμη απαντήσεις για τη μοίρα του συζύγου της.

Με πληροφορίες από malaymail.com και bbc.com

