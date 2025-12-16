Μία από τις πιο εμβληματικές φανέλες του Ντιέγκο Μαραντόνα από την εποχή που έπαιζε στην Μπαρτσελόνα πωλήθηκε σε ποσό-ρεκόρ σε πρόσφατη δημοπρασία. Η ιστορική φανέλα, με πλήρη πιστοποίηση από τη Matchday Football Auctions, έφτασε τα 145.648,51 δολάρια, ενώ μαζί με την προμήθεια το τελικό ποσό ανήλθε στα 179.207,67 δολάρια, καθιστώντας τη την ακριβότερη φανέλα του «Θεού» που έχει δημοπρατηθεί ποτέ.

Ο Μαραντόνα φόρεσε την εν λόγω φανέλα στον τελικό του Copa del Rey του 1984 της Μπαρτσελόνα απέναντι στην Αθλέτικ Μπιλμπάο. Ένας τελικός που έχει μείνει αξέχαστος όχι μόνο λόγω της ήττας των «μπλαουγκράνα» με 1-0 στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου», αλλά και εξαιτίας των πρωτοφανών επεισοδίων που ακολούθησαν τη λήξη της αναμέτρησης.

Καθ’ οδόν προς τα αποδυτήρια, ο Μαραντόνα προκλήθηκε από τους Νούνιεθ και Μιγκέλ Σόλα, γεγονός που οδήγησε σε βίαιη αντίδρασή, με κεφαλιά στον πρώτο και γροθιά στον δεύτερο, περιστατικό που του επέφερε ποινή τριών μηνών εκτός αγωνιστικής δράσης.

Η συγκεκριμένη φανέλα συγκαταλέγεται πλέον στην κορυφή των πιο ακριβών εμφανίσεων του Μαραντόνα όλων των εποχών και ταυτόχρονα αποτελεί ένα από τα ακριβότερα αντικείμενα αθλητικής συλλεκτικής αξίας διεθνώς. Η τιμή της επιβεβαιώνει τη μυθική υπόσταση του Ντιέγκο, πέντε χρόνια μετά τον θάνατό του, αλλά και την αμείωτη ζήτηση για αυθεντικά κειμήλια που συνδέονται με τις πιο εκρηκτικές στιγμές της καριέρας του.

Η Matchday Football Auctions, που ανέλαβε την παρουσίαση και την τελική πώληση της φανέλας, διαθέτει ήδη ισχυρό αποτύπωμα στον χώρο των αθλητικών δημοπρασιών. Στο παρελθόν έχει διαχειριστεί και άλλα ιστορικά αντικείμενα, όπως τη φανέλα του Αντρέας Μπρέμε, με την οποία ο Γερμανός σκόραρε το καθοριστικό πέναλτι στον τελικό του Μουντιάλ 1990 απέναντι στην Αργεντινή.