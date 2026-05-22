Ο Ματ Ντέιμον με αφορμή τη συνεργασία του με τη Σαρλίζ Θερόν στην «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, αποθέωσε την ηθοποιό, εκφράζοντας το θαυμασμό του για την ομορφιά και το ταλέντο της.

«Παρεμπιπτόντως, δεν ξέρω γιατί μόνο ένας από εμάς γέρασε. Εκείνη κέρδισε το λαχείο», ανέφερε ο Ματ Ντέιμον σε συνέντευξή του στο περιοδικό ELLE.

Advertisement

Advertisement

«Είναι ένας άνθρωπος που πάντα υποστήριζα πραγματικά, γιατί αν τη γνωρίζεις, είναι αδύνατον να μην τη στηρίξεις. Είναι μια τρομερή γυναίκα και μια σπουδαία, σπουδαία ηθοποιός», πρόσθεσε.

Η τελευταία φορά που συνεργάστηκαν οι δύο ηθοποιοί ήταν πριν από 26 χρόνια, στην ταινία The Legend of Bagger Vance.

Charlize Theron, 50, is a 'formidable woman' who 'won the genetic lottery' says Odyssey costar Matt Damon https://t.co/L0mKkcmbUK — Daily Mail (@DailyMail) May 21, 2026

Η 50χρονη ηθοποιός ενσαρκώνει την Καλυψώ, τη θεϊκή νύμφη της θάλασσας και Τιτανίδα, η οποία, σύμφωνα με τη μυθολογία, ζούσε εξόριστη στο θρυλικό νησί της Ωγυγίας. Η ίδια εμφανίζεται ιδιαίτερα ενθουσιασμένη για τον ρόλο της, αναφέροντας :«Μου δόθηκε η ευκαιρία να κάνω κάτι που δεν είχα πολλές φορές την ευκαιρία να κάνω, γιατί εκείνη είναι λίγο απ’ όλα. Αυτό είναι το τόσο όμορφο σε εκείνη».

Charlize Theron shares that Christopher Nolan’s The Odyssey “feels big and original, dare I say, from a story that we feel like we all know.” pic.twitter.com/hrODk5HC2G — Christopher Nolan Updates (@nolanarchive) May 22, 2026

New look at Matt Damon and Charlize Theron in THE ODYSSEY pic.twitter.com/GNNqzHOxbP — Nolan Archives (@NolanAnalyst) May 21, 2026



