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Ένα δεξαμενόπλοιο και ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων χτυπήθηκαν από βλήματα άγνωστης προέλευσης στα Στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας των θαλάσσιων μεταφορών UKMTO.

Σύμφωνα με την υπηρεσία αυτή, είναι σε εξέλιξη έρευνες για τα συμβάντα. Δεν διευκρινίστηκε αν από τις επιθέσεις προκλήθηκαν ζημιές ή θύματα.

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Από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, στα τέλη Φεβρουαρίου, η Τεχεράνη διεκδικεί τον έλεγχο του Ορμούζ και βάζει συχνά στο στόχαστρο τα πλοία που επιχειρούν να περάσουν χωρίς άδεια. Οι ΗΠΑ, από την πλευρά τους, επέβαλαν ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.

Ο στρατιωτικός συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος υποστηρίζει την αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης, ανακοίνωσε απόψε ότι αναχαίτισε και κατέστρεψε δύο βαλλιστικούς πυραύλους που εκτόξευαν οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθι στο ανατολικό τμήμα του βασιλείου.

«Αναχαίτιση και καταστροφή ενός βαλλιστικού πυραύλου που εκτόξευσε η τρομοκρατική πολιτοφυλακή Χούθι προς το Νταρχάν» ανέφερε ο συνασπισμός σε μια ανακοίνωσή του, διευκρινίζοντας ότι συντρίμμια έπεσαν σε μια συνοικία της πόλης αυτής, όπου έχει την έδρα του και ο πετρελαϊκός κολοσσός Aramco.

Σε δεύτερη ανακοίνωση ο συνασπισμός ανέφερε ότι αναχαιτίστηκε άλλος πύραυλος που στόχευε την πόλη Χαράντ, επίσης στην Ανατολική Επαρχία, όπου βρίσκονται πολλές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.

Οι σαουδαραβικές αρχές είχαν εκδώσει προειδοποίηση και για πιθανό κίνδυνο στο Ριάντ, αλλά ήραν τον συναγερμό λίγα λεπτά αργότερα.

Ο συνασπισμός ανέφερε εξάλλου ότι στόχευσε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαναά, την πρωτεύουσα της Υεμένης που ελέγχεται από τους Χούθι, καθώς και στη Νταμάρ, στη δυτική Υεμένη. Ο εκπρόσωπος του στρατιωτικού συνασπισμού Τούρκι αλ Μαλίκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ έγραψε ότι οι εγκαταστάσεις αυτές «στηρίζουν τον πόλεμο» που διεξάγουν οι Χούθι «εναντίον του βασιλείου (της Σ.Αραβίας), της Υεμένης, της νότιας Ερυθράς Θάλασσας και των θαλάσσιων οδών».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters