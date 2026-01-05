Υπό εξαφάνιση βρίσκονται οι μεγάλοι λευκοί καρχαρίες στη Μεσόγειο, με την παράνομη αλιεία να συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του πληθυσμού τους, σύμφωνα με το BBC.

Αυτό προκύπτει από έρευνα Αμερικανών επιστημόνων σε συνεργασία με τη βρετανική φιλανθρωπική οργάνωση Blue Marine Foundation. Σύμφωνα με τους ερευνητές, κάποια από τα πλέον απειλούμενα είδη, συμπεριλαμβανομένων των λευκών καρχαριών, πωλούνται σε ψαράδικα της Βόρειας Αφρικής.

Παρά το γεγονός ότι οι μεγάλοι λευκοί καρχαρίες της Μεσογείου προστατεύονται από διεθνείς νόμους, καθιστώντας παράνομη την αλίευση και πώλησή τους, υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τουλάχιστον 40 λευκοί καρχαρίες σκοτώθηκαν σε λιμάνια της βορειοαφρικανικής ακτής μόνο το 2025.

Μεταξύ των βίντεο που έχουν στη διάθεσή τους οι ερευνητές, υπάρχουν κάποια στα οποία φαίνονται προστατευόμενοι καρχαρίες να μεταφέρονται νεκροί σε λιμάνια της Αλγερίας και της Τυνησίας, ενώ εμφανίζονται και κεφάλια και πτερύγια mako προς πώληση.

Η ομάδα των ερευνητών επιχείρησε να τοποθετήσει δορυφορική σήμανση σε λευκό καρχαρία στην περιοχή της Σικελίας, η οποία θεωρείται το «τελευταίο προπύργιο» για απειλούμενα είδη. Παρά τη χρήση τόνων δολώματος, δειγματοληψιών νερού και υποβρύχιων καμερών, δεν κατάφεραν να εντοπίσουν ζωντανά ζώα για σήμανση, παρά μόνο έναν γαλάζιο καρχαρία.

Στις φτωχότερες περιοχές της Βόρειας Αφρικής, οι αλιείς συχνά αναγκάζονται να διαλέξουν μεταξύ της επιβίωσης της οικογένειάς τους και της προστασίας των απειλούμενων λευκών καρχαριών, με τους ειδικούς να τονίζουν ότι η εκπαίδευση σε βιώσιμες πρακτικές και η συνεργασία των μεσογειακών χωρών μπορεί να σώσει τα είδη, εφόσον δράσουν άμεσα.

(Με πληροφορίες από BBC)

