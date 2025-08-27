Μια νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι η οξίνιση των ωκεανών μπορεί να στερήσει από τους καρχαρίες το πιο κρίσιμο όπλο για την επιβίωσή τους: τα δόντια τους. Παρότι οι καρχαρίες διαθέτουν πολλές σειρές δοντιών που ανανεώνονται ταχύτατα, τα όξινα νερά φαίνεται να επιταχύνουν τη φθορά, με αποτέλεσμα οι απώλειες να ξεπερνούν τον φυσιολογικό ρυθμό αντικατάστασης.

Καρχαρίες με φθαρμένα δόντια δυσκολεύονται να τραφούν αποτελεσματικά, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τόσο τον πληθυσμό τους όσο και τη σταθερότητα του θαλάσσιου οικοσυστήματος.

Advertisement

Advertisement

Η οξίνιση προκαλείται από την υπερβολική απορρόφηση διοξειδίου του άνθρακα, το οποίο μειώνει το pH των υδάτων. Οι επιστημονικές προβλέψεις δείχνουν ότι μέχρι το 2300 το pH των ωκεανών μπορεί να πέσει από το σημερινό 8,1 στο 7,3, με σοβαρές συνέπειες για τους θαλάσσιους οργανισμούς.

Για να μελετήσουν το φαινόμενο, ερευνητές του Πανεπιστημίου Χάινριχ Χάινε στη Γερμανία τοποθέτησαν 60 πρόσφατα απορριφθέντα δόντια καρχαριών blacktip reef σε δεξαμενές τεχνητού θαλασσινού νερού. Η μία δεξαμενή διατηρήθηκε στο σημερινό επίπεδο pH 8,1 και η άλλη στο όξινο 7,3. Ύστερα από οκτώ εβδομάδες, τα δόντια της όξινης δεξαμενής εμφάνισαν διπλάσια φθορά, με ενισχυμένη διάβρωση στη ρίζα και αλλοιώσεις της οδόντωσης, όπως ανέφερε ο επικεφαλής της έρευνας, Μαξιμιλιαν Μπάουμ.

Η φθορά αυτή έρχεται να προστεθεί στις ήδη υπάρχουσες απειλές για τους καρχαρίες, όπως η υπεραλίευση και η μείωση της διαθεσιμότητας θηραμάτων. Η μείωση των εκπομπών CO₂ αναδεικνύεται ως κρίσιμος παράγοντας για τον περιορισμό της οξίνισης. Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι το φαινόμενο επηρεάζει και τα denticles, τις μικροσκοπικές σκληρές προεξοχές στο δέρμα των καρχαριών.

Ο Μπάουμ τόνισε ότι είδη με λιγότερες σειρές δοντιών ή βραδύτερη ανανέωση θα επηρεαστούν περισσότερο, ενώ εκτίμησε πως ενδέχεται να υπάρξουν επιπτώσεις και σε άλλους θαλάσσιους θηρευτές. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο οι καρχαρίες να προσαρμοστούν αυξάνοντας τον ρυθμό αντικατάστασης των δοντιών τους.

Η Λίζα Ουάιτενακ, ειδική στα δόντια καρχαριών, που δεν συμμετείχε στη μελέτη, σημείωσε ότι τα νέα ευρήματα επιβεβαιώνουν παλαιότερες παρατηρήσεις για την επίδραση της οξίνισης στα δόντια. Υπογράμμισε όμως ότι ακόμα και φθαρμένα δόντια μπορεί να παραμένουν λειτουργικά και πως απαιτούνται περαιτέρω μελέτες για να διαπιστωθεί αν η παρατηρούμενη φθορά επηρεάζει πράγματι την ικανότητα των καρχαριών να δαγκώνουν και να τρυπούν το θήραμα.

Πηγή: The Guardian