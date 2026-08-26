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Με περισσότερους από 3 δισεκατομμύρια χρήστες σε ολόκληρο τον κόσμο, η Meta βρίσκεται αντιμέτωπη με τις κατηγορίες ενός συνασπισμού 29 πολιτειών των ΗΠΑ, οι οποίες υποστηρίζουν ότι η εταιρεία σχεδίασε σκόπιμα τα προϊόντα της με τρόπο που «εθίζει» τα παιδιά, ενώ παράλληλα συλλέγει τα προσωπικά τους δεδομένα και παραπλανά το κοινό σχετικά με τις πρακτικές της.

Οι πολιτείες υποστηρίζουν ότι η Meta παραβίασε τόσο πολιτειακούς όσο και ομοσπονδιακούς νόμους, αν και οι ακριβείς κατηγορίες και οι νομικές αξιώσεις διαφέρουν από πολιτεία σε πολιτεία. Σε περίπτωση που η Meta χάσει την υπόθεση, οι πολιτείες θα μπορούσαν να ζητήσουν πρόστιμα ύψους περίπου 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ παράλληλα θα μπορούσαν να απαιτήσουν από τον τεχνολογικό κολοσσό να προχωρήσει σε αλλαγές στα προϊόντα και τις υπηρεσίες του.

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Σύμφωνα με το Bloomberg, το οποίο επικαλείται ανώνυμες πηγές με γνώση της υπόθεσης, η Meta Platforms Inc. και οι γενικοί εισαγγελείς των πολιτειών έχουν συζητήσει το ενδεχόμενο συμβιβασμού κατά τη διάρκεια της δίκης. Την κύρια προσπάθεια για την καταδίκη της Meta συντονίζουν οι Καλιφόρνια, Κολοράντο, Νιου Τζέρσεϊ και Κεντάκι, με τη διαδικασία να διεξάγεται σε δικαστήριο στο Όκλαντ, σε μικρή απόσταση από το Σαν Φρανσίσκο.

Πολλοί γενικοί εισαγγελείς πολιτειών εξέδωσαν αργά το βράδυ της Τρίτης ενημερώσεις προς τα μέσα ενημέρωσης, ανακοινώνοντας ότι θα πραγματοποιούσαν συνεντεύξεις Τύπου την Τετάρτη σχετικά με την προστασία των καταναλωτών και ανακοινώσεις που αφορούν τον τεχνολογικό κλάδο.

Το Κολοράντο ανακοίνωσε ότι θα παρουσιάσει «μια σημαντική εξέλιξη σε υπόθεση που αφορά Big Tech». Η Νεβάδα, η οποία δεν συμμετέχει στη συγκεκριμένη δίκη που διεξάγεται στην Καλιφόρνια, ανέφερε ότι την Τετάρτη θα προχωρούσε σε ανακοίνωση σχετικά με έναν «συμβιβασμό» με «μια κορυφαία εταιρεία τεχνολογίας».

Οι εκπρόσωποι της Meta, καθώς και του γενικού εισαγγελέα της Καλιφόρνιας Ρομπ Μπόντα, δεν απάντησαν άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.

Στο εδώλιο ο επικεφαλής του Instagram

Την Τρίτη κατέθεσε στη δίκη ο επικεφαλής του Instagram, Άνταμ Μοσέρι, καθώς η διαδικασία μπήκε στη δεύτερη εβδομάδα της.

Ο Μοσέρι παραδέχθηκε ότι είχε παρουσιάσει με θετικό τρόπο τα νέα εργαλεία ασφαλείας που είχε λανσάρει η εταιρεία για εφήβους, χωρίς όμως να αποκαλύψει ότι κατά τις αρχικές δοκιμές, αρκετά χρόνια νωρίτερα, τα ποσοστά υιοθέτησής τους ήταν χαμηλά.

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Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας, άλλοι μάρτυρες κατέθεσαν ότι η Meta γνώριζε πως τα συγκεκριμένα εργαλεία δεν ήταν αποτελεσματικά. Μάλιστα, σύμφωνα με ορισμένες καταθέσεις, τα εργαλεία αυτά είχαν ακόμη και «σχεδιαστεί για να αποτύχουν».

Στο πλαίσιο της δίκης αναμενόταν να καταθέσει κάποια στιγμή και ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Meta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ.

Με πληρφορίες από France24

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