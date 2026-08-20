Η Meta βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ιστορικής σημασίας δίκη σε ομοσπονδιακό δικαστήριο - Πηγή: Reuters

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Ο πρώην μηχανικός της εταιρείας, Arturo Béjar, κατέθεσε ότι η διοίκηση ιεραρχούσε την ανάπτυξη έναντι της ασφάλειας, αγνοώντας επανειλημμένες προειδοποιήσεις για επιβλαβές περιεχόμενο.

Γονείς παιδιών που υπέστησαν σοβαρές συνέπειες από τη χρήση των κοινωνικών δικτύων συγκεντρώθηκαν έξω από το δικαστήριο, ζητώντας από την εταιρεία να αναλάβει τις ευθύνες της.

Οι κατηγορίες αφορούν επίσης την παράνομη συλλογή προσωπικών δεδομένων παιδιών κάτω των 13 ετών, παραβιάζοντας ομοσπονδιακούς και πολιτειακούς νόμους σχετικά με την προστασία τους.

Η δίκη αναμένεται να διαρκέσει έξι εβδομάδες και ενδέχεται να επιφέρει σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία του Facebook και του Instagram παγκοσμίως.

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Στο επίκεντρο μιας από τις σημαντικότερες δικαστικές διαμάχες για την ασφάλεια των ανηλίκων στα social media βρίσκεται η Meta, με τη δίκη στην Καλιφόρνια να συνεχίζεται υπό το βάρος σοβαρών καταγγελιών. Την ίδια ώρα, γονείς που έχασαν τα παιδιά τους σε περιστατικά που συνδέονται με τη χρήση των πλατφορμών της εταιρείας προχώρησαν σε συγκλονιστική διαμαρτυρία έξω από το ομοσπονδιακό δικαστήριο.

Ένας πρώην διευθυντής μηχανικής της Meta Platforms κατέθεσε χθες Τετάρτη (19/8) ότι ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Μαρκ Ζούκερμπεργκ, καλλιέργησε μια κουλτούρα στην οποία η ασφάλεια των παιδιών αντιμετωπιζόταν ως δευτερεύουσα προτεραιότητα σε σχέση με την ανάπτυξη και την αύξηση της αλληλεπίδρασης στο Facebook και το Instagram.

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Ο Arturo Béjar, έντονος επικριτής του ιστορικού της Meta σε θέματα ασφάλειας, έκανε αυτή την καταγγελία κατά τη δεύτερη ημέρα της κατάθεσής του σε μια κομβικής σημασίας δίκη, η οποία αφορά προσφυγή ενός συνασπισμού Πολιτειών και θα μπορούσε να επιφέρει σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία του Facebook και του Instagram, δύο από τις δημοφιλέστερες εφαρμογές στον κόσμο.

Η Meta βρίσκεται αντιμέτωπη με μια δίκη-ορόσημο σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Όκλαντ, έπειτα από προσφυγή 29 Πολιτειών, οι οποίες την κατηγορούν ότι συνέλεγε παράνομα προσωπικά δεδομένα ανηλίκων – Πηγή: Reuters Ο πρώην μηχανικός ασφαλείας της Meta, Arturo Béjar – Πηγή: Reuters Η Meta βρίσκεται αντιμέτωπη με μια δίκη-ορόσημο σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Όκλαντ, έπειτα από προσφυγή 29 Πολιτειών, οι οποίες την κατηγορούν ότι συνέλεγε παράνομα προσωπικά δεδομένα ανηλίκων – Πηγή: Reuters

Dozens of states are suing Meta Platforms Inc. for harming young people and contributing to the youth mental health crisis by designing features on Instagram and Facebook that addict children to its platforms.



Meta has rejected the states’ claims. https://t.co/tK9iKXk3O2 pic.twitter.com/k7Ugppy19j August 19, 2026

Σχεδόν 600 ονόματα σε ένα πανό

Γονείς παιδιών που, σύμφωνα με τις οικογένειές τους, υπέστησαν σοβαρές συνέπειες από τη χρήση των social media συγκεντρώθηκαν έξω από το δικαστήριο, μαζί με οργανώσεις για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο.

Ανάμεσά τους ξεχώριζε ένα τεράστιο πανό με σχεδόν 600 ονόματα παιδιών και νέων που, σύμφωνα με τις οικογένειές τους, έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικά που συνδέονται με τα social media. Ανάμεσα στα ονόματα υπήρχαν παιδιά μόλις 11, 13 και 14 ετών.

Οι οικογένειες υποστηρίζουν ότι πρόκειται μόνο για «την κορυφή του παγόβουνου» και ζητούν από τη Meta να λογοδοτήσει για τον τρόπο με τον οποίο σχεδίασε τις πλατφόρμες της και για την προστασία που προσφέρει στους ανήλικους.

Parents who say their children were harmed by social media spoke outside court as a landmark trial began over allegations that Meta intentionally designed Facebook and Instagram to addict young users, contributing to depression, anxiety and suicide https://t.co/UHi2NJ8GN6 pic.twitter.com/ZQlfB1Qzka Advertisement August 18, 2026

«Ο γιος μου δεν αυτοκτόνησε»

Με έντονη συναισθηματική φόρτιση μίλησε η Lori Schott, μητέρα παιδιού που, όπως υποστηρίζει, οδηγήθηκε στην αυτοκτονία έπειτα από τη σχέση εξάρτησης που είχε αναπτύξει με τα social media. Απευθυνόμενη στον Mark Zuckerberg και τον επικεφαλής του Instagram, Adam Mosseri, δήλωσε: «Ο γιος μου δεν αυτοκτόνησε», καταλογίζοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σημαντικό ρόλο στον θάνατό του.

Και άλλες οικογένειες περιέγραψαν τραγικές εμπειρίες, κάνοντας λόγο για παιδιά που αυτοκτόνησαν ή έχασαν τη ζωή τους από υπερβολική δόση τοξικών ουσιών. Παράλληλα, γονείς ανέφεραν περιστατικά στα οποία ανήλικοι φέρεται να έπεσαν θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης μέσω των πλατφορμών.

Στη διαμαρτυρία συμμετείχε και ο Lennon Torres της Heat Initiative, ο οποίος κάλεσε το κοινό να παρακολουθήσει από κοντά τη δικαστική διαδικασία.

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«Οι πόρτες της αίθουσας του δικαστηρίου είναι ανοιχτές και είναι καιρός να δει το κοινό εκείνα τα οποία γνώριζαν όλο αυτό το διάστημα τα στελέχη της Meta», ανέφερε.

Οι γονείς δεν αποτελούν ενάγοντες στη συγκεκριμένη υπόθεση και οι προσωπικές τους ιστορίες δεν εξετάζονται ως ξεχωριστές αγωγές. Η δίκη αφορά την προσφυγή 29 αμερικανικών Πολιτειών κατά της Meta. Ωστόσο, με την παρουσία τους έξω από το δικαστήριο επιχειρούν να αναδείξουν, όπως λένε, τις πραγματικές συνέπειες των προβλημάτων που καταγγέλλονται στον σχεδιασμό και τη λειτουργία των πλατφορμών.

Ο πρώην μηχανικός ασφαλείας της εταιρείας και οι καταγγελίες για τον Ζούκερμπεργκ

Η Meta υιοθέτησε μια τακτική «μη ρωτάς, μη λες» σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των παιδιών στις πλατφόρμες της, σύμφωνα με τον πρώην μηχανικό ασφαλείας της εταιρείας Arturo Béjar, ο οποίος κατέθεσε στη σημαντική ομοσπονδιακή δίκη στις ΗΠΑ.

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Σύμφωνα με τον Guardian, ο Béjar υποστήριξε ότι η Meta γνώριζε για τις επιπτώσεις των προϊόντων της στα παιδιά, μεταξύ άλλων την έκθεσή τους σε περιεχόμενο που σχετιζόταν με σεξουαλικούς θηρευτές, καθώς και βίαιο και γραφικό υλικό. Όπως κατέθεσε, είχε αναφέρει επανειλημμένα τα προβλήματα σε στελέχη του Facebook και του Instagram, χωρίς να δει ουσιαστικές αλλαγές.

Ο πρώην μηχανικός δήλωσε ότι ενημέρωνε συχνά τον διευθύνοντα σύμβουλο της Meta, Mark Zuckerberg, εκτιμώντας πως είχαν μιλήσει τουλάχιστον 100 φορές. Το 2021, μάλιστα, του έστειλε email προειδοποιώντας για τις συνεχείς αναφορές επιβλαβούς περιεχομένου και τις επιπτώσεις στην ευημερία των εφήβων. Η επικοινωνία έγινε μετά από δημόσια δήλωση του Zuckerberg ότι η εταιρεία δεν βάζει το κέρδος πάνω από την ασφάλεια.

«Ένιωσα ότι δημιούργησε μια ψευδή και παραπλανητική εντύπωση για τη δέσμευση του Facebook απέναντι στους νέους», ανέφερε ο Béjar, εξηγώντας γιατί απευθύνθηκε προσωπικά στον Zuckerberg: «στην εμπειρία μου, όταν ο Mark κάνει κάτι προτεραιότητα, μετακινούνται βουνά».

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Όταν ο δικηγόρος της κυβέρνησης τον ρώτησε αν ο Zuckerberg απάντησε ποτέ στα μηνύματά του, ο Béjar απάντησε: «Όχι. Δεν είχα νέα του».

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Η κατάθεση του Béjar ήταν η πρώτη στην ομοσπονδιακή δίκη, στην οποία 29 γενικοί εισαγγελείς αμερικανικών πολιτειών κατηγορούν τη Meta ότι σχεδίασε εσκεμμένα εθιστικές πλατφόρμες, προσελκύοντας ανηλίκους και εκθέτοντάς τους σε κινδύνους. Παράλληλα, υποστηρίζουν ότι η εταιρεία συλλέγει δεδομένα παιδιών κάτω των 13 ετών χωρίς γονική συναίνεση, κατά παράβαση ομοσπονδιακών και πολιτειακών νόμων.

Ιστορικής σημασίας δίκη

Η Καλιφόρνια, το Κολοράντο, το Κεντάκι και το Νιου Τζέρσεϊ κατηγορούν τη Meta ότι σχεδίασε τις πλατφόρμες της με τρόπο που ενθαρρύνει την εξάρτηση των νεαρών χρηστών, ενισχύοντας το άγχος, την κατάθλιψη ακόμη και τις αυτοκτονίες, ενώ παράλληλα παραπλανούσε τους καταναλωτές σχετικά με την ασφάλειά τους.

Οι συγκεκριμένες Πολιτείες, μαζί με άλλες 25, κατηγορούν επίσης τη Meta ότι παραβίασε την ομοσπονδιακή νομοθεσία, συλλέγοντας και χρησιμοποιώντας παράνομα προσωπικά δεδομένα παιδιών κάτω των 13 ετών κατά τη χρήση των πλατφορμών της.

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Ειδικοί χαρακτηρίζουν τη συγκεκριμένη δίκη ως τη σημαντικότερη μέχρι σήμερα νομική δοκιμασία σχετικά με τις επιπτώσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στους νεαρούς χρήστες, σύμφωνα με το Reuters.

Η δίκη ξεκίνησε την Τρίτη σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Όκλαντ στην Καλιφόρνια και αναμένεται να διαρκέσει έξι εβδομάδες. Οι ένορκοι αναμένεται να εκδώσουν συμβουλευτική ετυμηγορία, ενώ η ομοσπονδιακή δικαστής Yvonne Gonzalez Rogers θα αποφασίσει εάν η Meta φέρει ευθύνη και, σε περίπτωση που κριθεί υπεύθυνη, θα καθορίσει τις αστικές κυρώσεις και τυχόν αλλαγές που θα πρέπει να γίνουν στο Facebook και το Instagram.

(Με πληροφορίες από Guardian, Reuters)