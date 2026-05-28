Οι Metallica καλούν τους φαν τους να δώσουν αίμα και πλάσμα, στο πλαίσιο αυτού που οι UK Blood Services χαρακτηρίζουν «την πρώτη συνεργασία μεταξύ βρετανικών υπηρεσιών αιμοδοσίας και ενός παγκοσμίου ροκ φαινομένου».

Η δημοφιλής μπάντα που εμφανίστηκε πρόσφατα στο ΟΑΚΑ κάλεσε τους θαυμαστές της σε Ουαλία, Αγγλία και Σκωτία να βοηθήσουν να σωθούν ζωές: Η Welsh Blood Service, η NHS Blood and Transplant και η Scottish National Blood Transfusion Service ανακοίνωσαν μια νέα συνεργασία με τη φιλανθρωπική οργάνωση των Metallica, All Within My Hands, για την προώθηση της αιμοδοσίας. Στο τελευταίο σκέλος της ευρωπαϊκής περιοδείας Μ72 και πριν κατευθυνθούν πίσω στις ΗΠΑ, οι Metallica καλούν τους φαν τους να δώσουν αίμα και πλάσμα στο πλαίσιο των συναυλιών τους στη Γλασκώβη (25 Ιουνίου), το Κάρντιφ (28 Ιουνίου) και το Λονδίνο (3 Ιουλίου και 5 Ιουλίου).

«Όποτε κάνουμε περιοδεία, θέλουμε να δίνουμε κάτι ουσιώδες πίσω στις κοινότητες που μας καλωσορίζουν. Έχουμε δει στις ΗΠΑ και την Αυστραλία πώς η συνεργασία με τις υπηρεσίες αιμοδοσίας μπορεί να βοηθά να αυξάνεται στην προώθηση της αιμοδοσίας και την υποστήριξη ασθενών, και χαιρόμαστε που φέρνουμε αυτή την προσέγγιση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Καθώς κλείνουμε το ευρωπαϊκό σκέλος του M72 World Tour στο Ηνωμένο Βασίλειο, καλούμε τους φαν να γίνουν κάτι μεγαλύτερο από το σόου» είπε εκπρόσωπος των Metallica.