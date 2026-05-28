Τα χρηματιστήρια έπεφταν στην Ασία την Πέμπτη και οι τιμές του πετρελαίου ανέβαιναν ξανά, καθώς οι αναφορές για νέα πλήγματα των ΗΠΑ στο Ιράν και πυραυλικές επιθέσεις στο Κουβέιτ μείωναν την αισιοδοξία σχετικά με πιθανή ειρηνευτική συμφωνία.

Οι τιμές του πετρελαίου ανέβαιναν κατά 2% καθώς τα πλήγματα έρχονταν να προστεθούν στα αντικρουόμενα μηνύματα σχετικά με τις διαπραγματεύσεις αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε ιρανικές αναφορές για συμφωνία περί ανοίγματος των Στενών του Ορμούζ. «Μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, περιμένουμε είτε συμφωνία για νέα κατάπαυση πυρός είτε κατάρρευση της παρούσας κατάπαυσης πυρός με επανέναρξη εχθροπραξιών» είπε ο Μάντισον Κάρτραϊτ, αναλυτής της CBA.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις προέβησαν σε νέα πλήγματα με στόχο drones που αποτελούσαν απειλή για τις αμερικανικές δυνάμεις και τη ναυτιλία στα Στενά, είπε στο Reuters αξιωματούχος, κλιμακώνοντας τις εντάσεις καθώς συνεχίζονταν οι προσπάθειες τερματισμού της σύγκρουσης. Ο Κάρτραϊτ έδωσε πιθανότητα 70% για συμφωνία, προειδοποιώντας πως η μοίρα των Στενών ήταν «στον αέρα».

Το Μπρεντ ανέκαμπτε κατά 2,1% στα 96,31 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό κατά 2,3%, στα 90,68 δολάρια.

Με πληροφορίες από Reuters